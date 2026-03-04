Χάμος είχε γίνει στην Ισπανία με τον Μπαπέ και λόγος ήταν ένα δημοσίευμα που υποστήριζε ότι ο Γάλλος σταρ έπινε ποτό, την ώρα που η Ρεάλ έχανε από τη Χετάφε (1-0).

Ο Μπαπέ τα ακούει είτε είναι στο γήπεδο είτε όχι, αφού έγινε πάλι θέμα στα ΜΜΕ για τον αγώνα με τη Χετάφε. Όχι προφανώς για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αφού δεν έπαιξε, αλλά για το γεγονός ότι ήταν για ποτό ενώ η «Βασίλισσα» έπαιζε!

Ας εξηγήσουμε όμως τι είχε συμβεί, ο Γάλλος σταρ βρισκόταν στο Παρίσι για θεραπείες στο γόνατό του, λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Δηλαδή τη στιγμή που ο Σατριάνο στο 39’ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισε στη Χετάφε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αφήνοντας έτσι την Μπαρτσελόνα στο +4 από τους «Μερένχες», ο Μπαπέ έπινε το ποτό του. Όλα αυτά σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ισπανός δημοσιογράφος Μάνου Καρένιο, παρουσιαστής της εκπομπής El Larguero στο ραδιόφωνο Cadena Ser, της μεγαλύτερης βραδινής εκπομπής στη χώρα.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος άσκησε έντονη κριτική για τον αρχηγό των «τρικολόρ», τονίζοντας πως: «Το ένα είναι το ποιος είσαι, το άλλο το πώς φαίνεσαι. Αν είσαι τραυματίας, πρέπει να είσαι στο ματς. Να βγεις για ένα ποτό στο Παρίσι ενώ η ομάδα σου παίζει… είναι θέμα εικόνας. Όποιος υποστηρίζει ότι είναι ηγέτης ενός αθλητικού πρότζεκτ, δεν ξέρω αν η καλύτερη εικόνα είναι να είσαι εκεί έξω να διασκεδάζεις, ακόμα κι αν είσαι τραυματίας και δεν μπορείς να παίξεις. Τι πιο σημαντικό έχει να κάνει από το να μην είναι εκεί την ημέρα που η ομάδα του αγωνίζεται;»

🥂 "Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match..."



🇪🇸 Mbappé allumé par la star de la radio espagnole.

Ενώ ακόμη ανέφερε: «Τα παιδιά της Ρεάλ πρέπει να πηγαίνουν στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα, ακόμη και αν δεν είσαι στην αποστολή, και μένουν απλώς να παρακολουθούν το ματς»

Σε αυτό το σημείο να πούμε, και ενώ στην Ισπανία είναι εξαλλοι με τον Μπαπέ, ο αρχηγός των «τρικολόρ» αναμένεται να επιστρέψει στα γήπεδα όχι πριν το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, στις 17 Μαρτίου.