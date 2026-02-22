Λαπόρτα: «Η Ρεάλ να μην παραπονιέται, μια φορά δεν της χάρισαν πέναλτι»

Ο Ζοάν Λαπόρτα σχολίασε με καυστικό τρόπο την πρόσφατη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την προέτρεψε να μην... παραπονιέται.

Ο Ζοάν Λαπόρτα, πριν τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Λεβάντε, βρέθηκε έξω από το «Παλαού Μπλαουγκράνα» στα περίπτερα που έχουν στηθεί για την υποψηφιότητά του και κλήθηκε να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, όπου δεν έχασε ευκαιρία να πετάξει για ακόμη μια φορά τα «βέλη» του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λαπόρτα σχολίασε με καυστικό τρόπο την ήττα των Μερένγκες από την Οσασούνα και το πέναλτι που δόθηκε στην ομάδα της Παμπλόνα: «Χθες ήταν ένα πέναλτι στο οποίο έπρεπε να αφαιρεθεί η κίτρινη κάρτα στον Μπούντιμιρ και ήταν καθαρή περίπτωση για VAR. Στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν δοθεί χιλιάδες τέτοια πέναλτι. Και το γκολ δεν ήταν σε καμία περίπτωση οφσάιντ.

Δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Για μία φορά δεν τους χαρίζουν πέναλτι με βουτιά, να μη διαμαρτύρονται. Ήταν ξεκάθαρο και έχασαν γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Η Οσασούνα παίζει όλο και καλύτερα. Περιμέναμε ότι θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην Παμπλόνα, γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρούμε εύκολο το ματς με τη Λεβάντε. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να ανέβουμε στην κορυφή».