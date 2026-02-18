Η Βιγιαρεάλ αν και ζορίστηκε, νίκησε τη Λεβάντε με 1-0 και παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Η Βιγιαρεάλ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Λεβάντε και συνεχίζει στην 3η θέση της La Liga, ενώ παράλληλα βρέθηκε στο +3 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με ματς περισσότερο. Αντιθέτως, η ομάδα του Κάστρο βυθίζεται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο χωρίς ρυθμό και χωρίς ιδιαίτερα επικίνδυνες φάσεις, το Κίτρινο Υποβρύχιο μπήκε με περισσότερη ενέργεια στο β' μέρος και κατάφερε στο 57' να προηγηθεί με τον Μικαουτάτζε. Ο Γκουεγιέ έκανε μια έξοχη πάσα στον Γεωργιανό, ο οποίος αρχικά δεν μπόρεσε να περάσει τον Ράγιαν, και έτσι πάσαρε στον Πέπε. Εκείνος του την επέστρεψε και ο Μικαουτάτζε με τον αντίπαλο γκολκίπερ να είναι εκτός εστίας έγραψε εύκολα το 1-0. Η Λεβάντε δεν κατάφερε να απειλήσει με το σκορ να μένει αμετάβλητο μέχρι το φινάλε του αγώνα.