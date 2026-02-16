Ο ήρεμος Λαμίν Γιαμάλ δεν άντεξε τις ψευδείς κατηγορίες και για πρώτη φορά εμφανίστηκε εξοργισμένος για τα όσα γράφονται για τον ίδιο.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα, στον οποίο - σύμφωνα με το περιβάλλον του- τα περισσότερα πράγματα «δεν τον επηρεάζουν», ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν δημοσιεύτηκαν ψευδείς πληροφορίες για μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση στο σπίτι του.

Μερικές φορές διαμορφωμένος από μια πρόωρη ωριμότητα, άλλες φορές παγιδευμένος στην εποχή της αμεσότητας, και γενικά ατάραχος απέναντι σε ό,τι τον περιβάλλει, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι δύσκολο να εκπλαγεί. Κι όμως, είναι μόλις 18 ετών.

Το γνωρίζουν στη Μπαρτσελόνα, φυσικά, αλλά κυρίως οι φίλοι του, Μοχάμεντ και Σοχαΐντ που βρίσκονται στο πλευρό του από τότε που ένα από τα μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου ήταν απλώς ένα παιδί στους δρόμους της Ροκαφόντα.

Ωστόσο, αυτή η σταθερή ηρεμία κλονίστηκε όταν μπήκε για πρώτη φορά στο νέο του σπίτι, αυτό που ανήκε παλαιότερα στη Σακίρα και τον Ζεράρ Πικέ. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του, έμεινε άναυδος από το μέγεθος του κρεβατιού. Ήταν μεγαλύτερο από το δωμάτιο που είχε στη Ροκαφόντα. Οι φίλοι του εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι ο Λαμίν μπορούσε ακόμα να εντυπωσιαστεί. Και χάρηκαν γι’ αυτό. Κατά κάποιο τρόπο, τους ευχαριστούσε που η δίνη της φήμης και της επιτυχίας δεν τον είχε αλλάξει. Δεν ξεχνά ποτέ από πού προέρχεται και, μερικές φορές, επιτρέπει στον εαυτό του να θαυμάσει όσα έχει καταφέρει.

«Ο Λαμίν έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους: είναι πολύ έξυπνος, έχει μεγάλη εμπειρία και έχει μάθει πολλά πράγματα στη ζωή του», δήλωσε ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sport. «Έχει μεγάλη ωριμότητα για ένα παιδί 18 ετών», τονίζει συχνά ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε. Ένας άνθρωπος κοντά στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα προσπαθεί να εξηγήσει αυτή τη σπάνια ψυχραιμία: «Είναι σαν να έχει ένα προστατευτικό στρώμα πάνω του. Τα περισσότερα πράγματα δεν τον αγγίζουν».

Παρότι είναι συγκεντρωμένος στον στόχο της κατάκτησης της Χρυσής Μπάλας, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στα βραβεία και αντιμετωπίζει με σχετικότητα τόσο τη δημοσιότητα όσο και την πολυτέλεια. Δεν επηρεάζεται από τα εγκώμια ούτε από διάσημους που θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Δεν κρύβεται όταν ο Καρβαχάλ τον προκαλεί στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, ούτε τον επηρεάζουν οι ρατσιστικές προσβολές. Σύμφωνα με κείμενο που δημοσίευσε η El País, έως και το 60% των σχολίων μίσους που απευθύνονται σε ποδοσφαιριστές στοχεύει τον Γιαμάλ.

«Προβλήματα που για οποιονδήποτε άλλον θα ήταν δύσκολο να διαχειριστεί, εκείνος τα αντιμετωπίζει με μεγάλη ηρεμία. Και γι’ αυτό, για παράδειγμα, δεν παρουσιάζεται ως θύμα του ρατσισμού», εξηγούν άνθρωποι από το περιβάλλον του.

Ο ίδιος ο Λαμίν περιέγραψε τη μη φυσιολογική καθημερινότητά του σε συνέντευξη στο CBS: «Ένα παιδί 18 ετών φεύγει από το σχολείο και πάει σπίτι. Εγώ φεύγω από την προπόνηση και έχω τέσσερις παπαράτσι έξω από το σπίτι μου να με ρωτούν για τη ζωή μου. Ανοίγω την τηλεόραση και με βλέπω στην τηλεόραση. Περπατάω στον δρόμο και βλέπω ένα παιδί να φορά τη φανέλα μου. Θέλω να βγω για κάτι απλό και δεν μπορώ. Προσπαθώ να βρίσκω απλά πράγματα, όπως να παίζω PlayStation, να πηγαίνω για φαγητό με τη μητέρα μου και να είμαι με τον αδελφό μου. Αλλά, ειλικρινά, δεν θα μπορέσω ποτέ να είμαι ένα φυσιολογικό παιδί 18 ετών, γιατί ούτε ο κόσμος με βλέπει ως φυσιολογικό, ούτε εγώ μπορώ να ζήσω έτσι». Ωστόσο, ο άνθρωπος που φαίνεται να μην τον επηρεάζει τίποτα, ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν μια είδηση της εφημερίδας ABC, σύμφωνα με την οποία οι αρχές ερευνούσαν μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση από τον αδελφό του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα Ανσού Φατί (νυν παίκτη της Μονακό) σε μια γυναίκα από την Ολλανδία. Οι τίτλοι πρόσθεταν ότι το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ. Το όνομα και η εικόνα του νεαρού ποδοσφαιριστή βρέθηκαν στο επίκεντρο. «Τι είναι αυτές οι ανοησίες;», διαμαρτυρήθηκε.

Η ενόχληση επεκτάθηκε στην οικογένειά του, ενώ η Μπαρτσελόνα και οι δικηγόροι του προσπαθούσαν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Την προηγούμενη ημέρα, το βράδυ της Κυριακής, ο Ανσού Φατί και ο αδελφός του είχαν βγει στη Βαρκελώνη μετά τον εορτασμό των γενεθλίων του πατέρα τους και συνάντησαν ορισμένους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Ο Λαμίν δεν ήταν εκεί. Δεν βρισκόταν καν στην πόλη. «Φαίνεται ότι κάθε πάρτι στη Βαρκελώνη το αποδίδουν στον Λαμίν. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι απλώς ένα παιδί», ανέφεραν από την οικογένειά του. «Εμπλέχθηκε ένα άτομο του οποίου δεν ήταν το σπίτι και που δεν ήταν εκεί. Δεν βρισκόταν ούτε καν στην ίδια πόλη», τόνισαν επίσης από την Μπαρτσελόνα.

Το δικαίωμα στην τιμή και την υπόληψη

Η απάντηση των δικηγόρων του Λαμίν Γιαμάλ ήταν άμεση: στάλθηκαν 31 εξώδικες επιστολές σε μέσα ενημέρωσης που είχαν συνδέσει την υπόθεση με το σπίτι του και είχαν χρησιμοποιήσει την εικόνα του.

«Ζητούμε να αποσυνδεθεί ο ποδοσφαιριστής από όλα τα σχετικά δημοσιεύματα και να διορθωθεί η χρήση του ονόματος και της εικόνας του, καθώς προκαλεί σοβαρή ζημία στην τιμή, την εικόνα και τη φήμη του», ανέφεραν οι νομικοί του εκπρόσωποι. Τα περισσότερα μέσα προχώρησαν σε διορθώσεις. Ο ίδιος ο Λαμίν είχε πει στην ίδια συνέντευξη: «Στη ζωή υπάρχουν πολλές καταστάσεις που δεν περιμένεις να αντιμετωπίσεις. Η προσωπικότητά μου με βοήθησε να αντέξω. Όταν είμαι στα χειρότερά μου, σκέφτομαι τα καλά. Αυτό με βοηθά να μην καταρρέω. Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχω πάει ποτέ για ύπνο συντετριμμένος ή λυπημένος. Πάντα σκέφτομαι ότι αύριο θα είμαι καλύτερος και ότι το Σαββατοκύριακο θα παίξω καλά».

Το πρόβλημα είναι ότι οι άγραφοι κανόνες του αθλητισμού δεν συμπίπτουν πάντα με εκείνους της ζωής. Και έτσι, το παιδί που δύσκολα ταράζεται, συνεχίζει να εκπλήσσεται από το πώς χρησιμοποιείται το όνομά του.