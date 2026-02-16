Οπαδός της Λεβάντε πέταξε μπουκάλι σε ποδοσφαιριστή της Βαλένθια! (vid)

Ο αμυντικός της Βαλένθια, Εράι Κομέρτ, χτυπήθηκε από μπουκάλι που πετάχτηκε από την κερκίδα, μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι κόντρα στη Λεβάντε.

Η Βαλένθια αντιμετώπισε εχθές (15/02) εκτός έδρας την συμπολίτισσα της Λεβαντέ, στο μεγάλο ντέρμπι της πολής και επικράτησε με 0-2 χάρη στα γκολ των Ραμαζάνι και Σαντίκ και απομακρύνθηκε, έστω και προσωρινά, από την ζώνη του υποβιβασμού.

Τα highlights της βραδιάς όμως πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Αναλυτικότερα, με το τελικό σφύριγμα του αγώνα, ο αμυντικός των «νυχτερίδων», Εράι Κομέρτ, πανηγύρισε προκλητικά, ξεριζώνοντας από το γήπεδο την σημάια του κόρνερ, που έφερε το έμβλημα της αντίπαλης ομάδας και τοποθετώντας πάνω της την φανέλα του, πυροδοτώντας έτσι περαιτέρω την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.

After Valencia won the derby match away from home against Levante, Eray Cömert celebrated the win with the corner flag. 🚩👀 pic.twitter.com/PCaWXFS9LS February 15, 2026

Η ενέργεια του αυτή προκάλεσε οργή τόσο στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, όσο και στους παίκτες της Λεβάντε, σε βαθμό που τα μέλη του προπονητικού επιτελείου της Βαλένθια, αλλά και συμπαίκτες του Ελβετού οπισθοφύλακα τον πλησίασαν για να του ζητήσουν να σταματήσει.

Η κατάσταση όμως γρήγορα εκτραχύνθηκε, με τους φιλάθλους των ηττημένων εν τέλει να «ξεσπούν». Πιο συγκεκριμένα την ώρα που ο 28χρόνος αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο εν μέσω προσβολών και προσβλητικών χειρονομιών, χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα μπουκάλι που πετάχτηκε από την εξέδρα του «Estadi Ciutat de València».

Cömert, después de lo del banderín 🤦🏼‍♂️, se ha llevado este botellazo a su salida del campo 🤯 pic.twitter.com/VrRbGV0ChN — Dani Meroño Bori (@Dani_Merono) February 15, 2026

Το εντυπωσιάκο βέβαια της κατάστασης είναι πως κανένα από τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο τέλος του ντέρμπι δεν καταγράφηκε από τον διαιτητή του παιχνιδιού, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας, στην αναφορά για την αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλάισιο της 24η αγωνιστική της La Liga.

Όσον αφορά τις ενέργειες του Κόμερτ, ένας από τους αρχηγούς της Λεβάντε, ο Ντέλα, τις θεώρησε έλλειψη «σεβασμού» και μέσα στην ένταση της στιγμής, χαρακτήρισε μέχρι και τον πανηγυρισμό των παικτών της Βαλένθια «ατιμωτικό».

Αργότερα, τόσο ο αμυντικός των νυχτερίδων, Σέζαρ Τάρεγκα, όσο και ο τεχνικός του συλλόγου, Κάρλος Κορμπεράν, ζήτησαν συγγνώμη για την χειρονομία του Ελβετού παίκτη. «Αν προσέβαλε κάποιον , ζητούμε συγγνώμη και ευχόμαστε στη Λεβάντε τα καλύτερα», ήταν τα λόγια του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.