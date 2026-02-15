Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε εύκολα 4-1 της Σοσιεδάδ στο «Μπερναμπέου», ωστόσο αρκετή κουβέντα έχει σηκώσει το πέναλτι υπέρ του Βινίσιους που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μια πολύ πιο εύκολη βραδιά από ότι περίμενε είχε το Σάββατο (14/2) η Ρεάλ Μαδρίτης, απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι «Μερένγκχες» επικράτησαν με 4-1 των Βάσκων στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και πάτησαν στην κορυφή της La Liga μετά από 24 παιχνίδια, έχοντας όμως αγώνα περισσότερο από την 2η Μπαρτσελόνα (60-58 οι βαθμοί).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Άλβαρο Αρμπελόα ήταν ο Βινίσιους Τζούνιορ, εν τι απουσία του Κιλιάν Μπαπέ, με τον Βραζιλιάνο winger να σκοράρει δυο φορές από την άσπρη βούλα.

Βέβαια, αρκετή κουβέντα έχει προκληθεί στην Ισπανία αναφορικά με το δεύτερο πέναλτι υπέρ του 25χρονου εξτρέμ. Πιο συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Βίνι ανατράπηκε από τον Αραμπούρου, ο οποίος μάλιστα είχε υποπέσει σε παράβαση και στο πρώτο μέρος, ξανά πάνω στον αστέρα της Ρεάλ. Βέβαια, από τα ριπλέι φαίνεται πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση, με τον παίκτη της Σοσιεδάδ να φαίνεται πως ακουμπά τον Βραζιλιάνο στην πλάτη (σσ με το χέρι), και εκείνον με το που νιώθει την επαφή αμέσως να... πέφτει.

Αυτός είναι και ο λόγος που έχει προκληθεί μίνι-σάλος, με τα σχόλια χρηστών στο Χ να κάνουν λόγο για πέναλτι... εφεύρεση.