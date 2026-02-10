Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας, Έρικ Τσέλε, εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει ο πρώτος Αφρικανός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έρικ Τσέλε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας, γνωστός και ως «Waterman», που έφτασε την ομάδα του μέχρι τα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, εξομολογήθηκε πρόσφατα σε συνέντευξη του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα «RMC Sport», το μεγάλο του όνειρο ως προπονητής που δεν είναι άλλο από το να βρεθεί στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Αν με ρωτάς το μεγαλύτερο μου όνειρο ως προπονητής είναι να γίνω ο πρώτος Αφρικανός που θα προπονήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης», σημείωσε ο Τσέλε ο οποίος λίγους μήνες πριν την έναρξη του τουρνουά είχε δηλώσει ότι «ο Βίκτορ Όσιμεν είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο και θα πάρει σίγουρα μεταγραφή, είτε στην Μπαρτσελόνα ή τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Ο Αφρικανός προπονητής μίλησε ακόμη και για τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, τα οποία όμως, ευτυχώς, φαίνεται να ξεπερνάει όσο περνάει ο καιρός, λέγοντας πως: «Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2023, υπέφερα από κολπική μαρμαρυγή. Η καρδιά μου χτυπούσε με 200 παλμούς ανά λεπτό όλη την ώρα. Ήμουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και έπαιρνα φαρμακευτική αγωγή, αλλά υπέφερα από ζάλη και λιποθυμίες. Έπαιξα έτσι σε όλο το τουρνουά. Ευτυχώς τα πηγαίνω καλύτερα τώρα».

Ο 48χρόνος τεχνικός των «Αετών», που ως ποδοσφαιριστής ήταν διεθνής με την Μαλαισία, εξήγησε τέλος το περιστατικό που διαδραματίστηκε στο προηγούμενο Κόπα Άφρικα και οδήγησε στο να του αποδοθεί το παρατσούκλι «Waterman».

«Μετά από έναν αγώνα, χρειαζόμουν να συνέλθω, γιατί παραλίγο να καταρρεύσω Ο φυσιοθεραπευτής δίπλα μου το αντιλήφθηκε αμέσως και μου έριξε νερό στο κεφάλι για να με κρατήσει ξύπνιο. Έτσι βγήκε το παρατσούκλι».

🚨🗣️ Nigeria national team coach Eric Chelle on the water pouring meme from AFCON 2023:



"I was in the middle of collapsing. During the preparation for the tournament I had an auricular fibrillation. My heart was beating at 200bpm all the time."



"I was being treated under the… pic.twitter.com/2ZyJoqraTy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 9, 2026

Για την ιστορία αν ο Τσέλε τελικά τα κατάφερνε και καθόταν στον πάγκο των «μερένχες» δεν θα ήταν ο πρώτος Αφρικανός που θα προπονούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κάρλος Κεϊρόζ, ο οποίος ήταν προπονητής της «βασίλισσας» μεταξύ του 2003 και του 2004, έχει μεν πορτογαλική υπηκοότητα, αλλά γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη πόλη Ναμπούλα της Μοζαμβίκης.