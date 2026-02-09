Γκριεζμάν και Κόκε εξέφρασαν έντονα παράπονα για τον αγωνιστικό χώρο του Μετροπολιτάνο, ο οποίος δεν βρίσκεται και στα καλύτερά του.

Έχοντας ανακαινιστεί μόλις το 2017, το Μετροπολιτάνο αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, ωστόσο το σπίτι της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση... Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας!

Μετά το εντυπωσιακό 5-0 επί της Μπέτις στην Καρτούχα για το Κύπελλο Ισπανίας, ο Αντουάν Γκριεζμάν τόνισε πως «ήταν ίσως η καλύτερή μας εμφάνιση, χάρη στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο καλύτερος στην Ισπανία. Ο δικός μας δεν βοηθά και τόσο πολύ και μας δυσκολεύει». Λίγες ημέρες αργότερα, ο εντός έδρας αγώνας με τον ίδιο αντίπαλο για το πρωτάθλημα εξελίχτηκε σε ήττα, με τον Κόκε να δηλώνει πως «γλιστράμε, μια ομάδα όπως η Ατλέτικο χρειάζεται καλό γήπεδο. Περιμένουν από εμάς να αποδίδουμε σε υψηλό επίπεδο και χρειαζόμαστε ποιοτικό αγωνιστικό χώρο για να παίζουμε».

Και μπορεί ο Ντιέγκο Σιμεόνε να επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας ότι «δεν γίνεται να σταματήσουμε να νικάμε λόγω του αγωνιστικού χώρου», ωστόσο είναι γεγονός ότι υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις των Ροχιμπλάνκος για την κατάσταση του χλοοτάπητα. Φέτος, οι ιθύνοντες του κλαμπ προχώρησαν σε αλλαγή κατά τη διάρκεια της σεζόν, λόγω του ότι οι Μαϊάμι Ντόλφινς χρησιμοποίησαν το Μετροπολιτάνο για προπονήσεις μεταξύ 12 και 15 Νοεμβρίου, ενόψει του αγώνα NFL με τους Ουάσιγκτον Κομάντερς στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Ο χλοοτάπητας άλλαξε λόγω της καταπόνησης που δέχτηκε, με την κορυφαία τεχνολογία GrassMasters Solution να χρησιμοποιείται αλλά να μην αποδίδει, με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως οι κρύες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν αυτόν τον χειμώνα στη Μαδρίτη έκαναν χειρότερη την κατάσταση. Έτσι, δεν πρόκειται να αλλάξει ξανά το χορτάρι μέχρι το τέλος της σεζόν, όταν θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές συναυλίες, με το Μετροπολιτάνο να αναμένεται να φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League του 2027...