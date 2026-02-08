Λίγες μέρες μετά τη συντριβή από την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Κύπελλο Ισπανίας, η Μπέτις επικράτησε 1-0 εκτός έδρας των Ροχιμπλάνκος για το πρωτάθλημα!

Τρεις μέρες πριν, η Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε με 5-0 την Μπέτις εκτός έδρας και πέρασε άνετα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, ωστόσο οι Σεβιγιάνοι πήραν ρεβάνς από τους πρωτευουσιάνους, νικώντας τους 1-0 στο Μετροπολιτάνο σε ματς για τη La Liga - με το διπλό αυτό να είναι το πρώτο ενάντια στην Ατλέτι μετά το 2011.

Οι Βερδιμπλάνκος κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στη Μαδρίτη με εξαιρετικό σουτ του Άντονι στο 28ο λεπτό, κρατώντας το 1-0 μέχρι την ανάπαυλα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και νόμισαν ότι τη βρήκαν στο 74ο λεπτό, όταν ο Γκριεζμάν κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερή κεφαλιά. Ωστόσο, ο σκόρερ υποδείχτηκε σε θέση οφσάιντ για χιλιοστά, με το τέρμα του Γάλλου επιθετικού να ακυρώνεται.

Η πίεση της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε συνεχίστηκε αλλά δεν είχε αποτέλεσμα, με την Μπέτις να παίρνει μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη και να εδραιώνεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι ηττημένοι παρέμειναν τρίτοι και στο -13 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα, με την οποία θα κοντραριστεί σε λίγες ημέρες για το Copa del Rey.