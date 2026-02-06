Βαγιεκάνο: Οι παίκτες διαμαρτύρονται για τις εγκαταστάσεις της ομάδας
Μπορεί φέτος η Ράγιο Βαγιεκάνο να μετέχει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη και μάλιστα να έχει ήδη περάσει στους «16» του Conference League, ωστόσο οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας έχουν μεγάλα παράπονα όσον αφορά στην κατάσταση των εγκαταστάσεων του συλλόγου.
Γι' αυτό και προχώρησαν και στην έκδοση ανακοίνωσης μέσω της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών, μέσω της οποίας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο γήπεδο αλλά και το προπονητική κέντρο της Ράγιο. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για απουσία μέχρι και ζεστού νερού στις ντουζιέρες ορισμένες μέρες, ανεπαρκή καθαριότητα και παρωχημένες εγκαταστάσεις, ενώ αναφορά γίνεται και στην αδυναμία χρήσης του προπονητηρίου για τρεις μήνες κατά τη διάρκειας της προετοιμασίας.
Παράλληλα, οι Μαδριλένοι διαμαρτύρονται και για τον χλοοτάπητα στην έδρα της ομάδας, λέγοντας πως «η κατάστασή του χειροτέρεψε την προηγούμενη εβδομάδα». Όλα αυτά, με την ανακοίνωση να τονίζει πως σκοπός της δεν είναι να διχάσει και να δημιουργήσει προβλήματα ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Οβιέδο, αλλά να βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση.
Truly incredible statement that has come from the players and staff at @RayoVallecano today highlighting the conditions they're in.— La Liga & Beyond (@laligaandbeyond) February 6, 2026
Some of the key areas of the statement include
Respect for the fans:
"The Rayo Vallecano fans are a fundamental pillar and one of the club's… pic.twitter.com/PKoz20GDAz
