Το πρωτότυπο δώρο γενεθλίων που έλαβε ο Ρονάλντο από τον πατέρα του Λεάο (vid)

Ο πατέρας του Ραφαέλ Λεάο, Αντόνιο, έκανε δώρο στον Κριστιάνο Ρονάλντο για τα 41α γενέθλιά του, ένα τραγούδι.

O Κριστιάνο Ρονάλντο γιόρτασε χθες (05/02) τα 41α γενέθλια του και ανάμεσα στα δώρα που έλαβε, τον περίμενε και μία πραγματικά ξεχωριστή έκπληξη από έναν απροσδόκητο αποστολέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας του συμπαίκτη του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, Ραφαέλ Λεάο, Αντόνιο, συνέθεσε και ερμήνευσε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι προς τιμήν του θρυλικού επιθετικού, με τίτλο «CR7, O Único». (Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μοναδικός)

Οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία του απαιτητικού ταξιδιού του Ρονάλντο και την άνοδο του στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο βίντεο κλιπ, που γυρίστηκε στη Μαδέιρα, την γενέτειρα του και δείχνει στιγμιότυπα από το μουσείο και το άγαλμα που έχει φιλοτεχνηθεί προς τιμήν του, εμφανίζονται επίσης γυναίκες που φορούν τις φανέλες κάθε συλλόγου στον οποίο έχει αγωνιστεί καθ΄όλη την διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρα του.

Στο τραγούδι, το οποίο είναι γραμμένο στα πορτογαλίκα τα αγγλικά και τα κικόνγκο, μία από τις εθνικές γλώσσες της Αγκόλας (χώρα καταγωγής του πατέρα του Λεάο), ο Φρανκ (το καλλιτεχνικό όνομα του Αντόνιο) λέει ότι η καρδιά του πονάει όταν οι οπαδοί επικρίνουν τον Κριστιάνο, τον οποίο αποκαλεί μάλιστα «μοναδικό στο είδος του». Οι στίχοι έχουν τις λέξεις «Κριστιάνο Ρονάλντο» να επαναλαμβάνονται αρκετές φορές μέσα στο τραγούδι, με μόνο μερικές προτάσεις να προστίθενται στη μέση αναφορικά με τους επικριτές του.