Το πρωτότυπο δώρο γενεθλίων που έλαβε ο Ρονάλντο από τον πατέρα του Λεάο (vid)
O Κριστιάνο Ρονάλντο γιόρτασε χθες (05/02) τα 41α γενέθλια του και ανάμεσα στα δώρα που έλαβε, τον περίμενε και μία πραγματικά ξεχωριστή έκπληξη από έναν απροσδόκητο αποστολέα.
Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας του συμπαίκτη του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, Ραφαέλ Λεάο, Αντόνιο, συνέθεσε και ερμήνευσε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι προς τιμήν του θρυλικού επιθετικού, με τίτλο «CR7, O Único». (Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μοναδικός)
Οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία του απαιτητικού ταξιδιού του Ρονάλντο και την άνοδο του στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο βίντεο κλιπ, που γυρίστηκε στη Μαδέιρα, την γενέτειρα του και δείχνει στιγμιότυπα από το μουσείο και το άγαλμα που έχει φιλοτεχνηθεί προς τιμήν του, εμφανίζονται επίσης γυναίκες που φορούν τις φανέλες κάθε συλλόγου στον οποίο έχει αγωνιστεί καθ΄όλη την διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρα του.
Στο τραγούδι, το οποίο είναι γραμμένο στα πορτογαλίκα τα αγγλικά και τα κικόνγκο, μία από τις εθνικές γλώσσες της Αγκόλας (χώρα καταγωγής του πατέρα του Λεάο), ο Φρανκ (το καλλιτεχνικό όνομα του Αντόνιο) λέει ότι η καρδιά του πονάει όταν οι οπαδοί επικρίνουν τον Κριστιάνο, τον οποίο αποκαλεί μάλιστα «μοναδικό στο είδος του». Οι στίχοι έχουν τις λέξεις «Κριστιάνο Ρονάλντο» να επαναλαμβάνονται αρκετές φορές μέσα στο τραγούδι, με μόνο μερικές προτάσεις να προστίθενται στη μέση αναφορικά με τους επικριτές του.
Rafael Leão’s father, Frank Leão, has released a song dedicated to Cristiano Ronaldo on his birthday. 😂— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 5, 2026
And to be fair to him, it’s an absolute banger. 🕺🎵
Song title — CR7, O Único. 🔝 pic.twitter.com/XSN18RXhbE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.