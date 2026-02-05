Τιμωρήθηκε ο οπαδός της Αλμπαθέτε που πέταξε μπανάνα στον Βινίσιους

Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην Ισπανία τιμώρησε τον οπαδό που έριξε τη μπανάνα στον Βινίσιους, στον αγώνα Κυπέλλου της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Αλμπαθέτε.

Η Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό στην Ισπανία πρότεινε την ποινή για τον οπαδό που κατηγορείται ότι πέταξε μια μπανάνα προς το μέρος του Βινίσιους κατά τη διάρκεια του αγώνα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας μεταξύ της Αλμπαθέτε και της Ρεάλ Μαδρίτης, που διεξήχθη στις 14 Ιανουαρίου του 2026 στο στάδιο της Αλμπαθέτε.

Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε το Γραφείο Αθλητισμού της Εθνικής Αστυνομίας, οι κάμερες του γηπέδου κατέγραψαν με σαφήνεια την ρίψη του αντικειμένου από τις κερκίδες κατά τη διάρκεια του εορτασμού του τελικού γκολ της γηπεδούχου ομάδας, το όποιο απέκλεισε τη «βασίλισσα» από την συνέχεια του θεσμού.

Η Επιτροπή χαρακτήρισε το περιστατικό ως σοβαρό αδίκημα βάσει του Νόμου κατά της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και πρότεινε την απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για 12 μήνες για τον εμπλεκόμενο οπαδό, ενώ κατέληξε επίσης και σε άλλα σημαντικά ψηφίσματα, που αφορούν περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν σε γήπεδα άλλων ομάδων.

Μεταξύ αυτών ήταν η πρόταση επιβολής προστίμου 50.000 ευρώ στην Γουαδαλαχάρα για υπέρβαση της επιτρεπόμενης χωρητικότητας και παρεμπόδιση των οδών εκκένωσης σε μια προσωρινή κερκίδα που είχε εγκατασταθεί για τον αγώνα του εναντίον της Μπαρτσελόνα. Η έκθεση ασφαλείας σημείωσε ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τον κίνδυνο που έθετε για τους θεατές, γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό της παράβασης ως «μείζονος σημασίας».

Επιπλέον, ο κρατικός φορέας πρότεινε κυρώσεις για τους 51 οπαδούς της Σεβίλλης και της Ρεάλ Μπέτις, αναφορικά με τα διάφορα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Ανδαλουσίας στις 30 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Όπως αναφέρει η παραπάνω έκθεση: «Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος της ενεργού πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταπολέμηση της βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς στα στάδια, ενισχύοντας την πρόληψη και την ασφάλεια σε αθλητικές εκδηλώσεις».