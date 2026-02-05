Η Βιρτίζνια Φονσέκα αναφέρθηκε στους περιορισμούς που αντιμετωπίζει στο σπίτι... ελέω του Βινίσιους Τζούνιορ και των κινδύνων για ντόπινγκ.

Το να αγωνίζεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης εν έτει 2026, είναι από μόνο του μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, που εκτός από τρομερό ταλέντο, απαιτεί και τεράστια συνέπεια.

Δεν αναφερόμαστε μονάχα στην προπόνηση, τη διατροφή και όλα τα σχετικά, αλλά και ορισμένους «κανόνες» που μπαίνουν ακόμη και στα... σπίτια των ποδοσφαιριστών, για το δικό τους καλό φυσικά.

Ένας από αυτούς σχετίζεται με τον κίνδυνο ντόπινγκ, με την κοπέλα του Βινίσιους Τζούνιορ, Βιρτζίνια Φονσέκα να αποκαλύπτει κάτι που αφορά και την... σεξουαλική πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Φονσέκα μίλησε για το γεγονός πως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί με άνεση ορισμένες κρέμες ή λοσιόν, χωρίς να ενημερωθεί ο φυσιοθεραπευτής του Βίνι. Ο λόγος είναι πως υπάρχει η πιθανότητα να μεταφερθεί, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, κάποια απαγορευμένη ουσία, και να δημιουργηθεί πρόβλημα στον Βραζιλιάνο.

Στο πλαίσιο αυτό, στήριξε τον σύντροφό της, τονίζοντας πως προσέχει τα πάντα, σε αντίθεση με όσα γράφονται από τους επικριτές του.

«Αν πάω στον γυναικολόγο και χρειαστεί να χρησιμοποιήσω κάποια αλοιφή στον κόλπο μου, πρέπει να το πω στον φυσιοθεραπευτή του Βίνι, γιατί μπορεί να φανεί στο τεστ ντόπινγκ του.

Όταν μου το είπε αυτό, άρχισα να τρέμω. Τώρα, οτιδήποτε σκεφτώ ή χρειαστεί να χρησιμοποιήσω, οτιδήποτε, πρέπει να μιλήσω με τον φυσιοθεραπευτή του.»