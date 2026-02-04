Ατλέτικο Μαδρίτης: Απέκτησε νεαρό μέσο από την Έλτσε με 16 εκατ. ευρώ
Την τρίτη της χειμερινή προσθήκη ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, αρκετές ημέρες μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου στη La Liga. Ο λόγος για τον 20χρονο μέσο της Έλτσε, Ροδρίγο Μεντόθα, ο οποίος αποτελεί το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των Ροχιμπλάνκος μετά τους Αντεμόλα Λούκμαν και Ομπέντ Βάργκας.
Σύμφωνα με όσα γράφονται στην Ισπανία, η Ατλέτικο έβγαλε από τα ταμεία το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ για να έρθει σε συμφωνία με την Έλτσε, ενώ ο Μεντόθα από την πλευρά του έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο.
Τη φετινή σεζόν ο 20χρονος μέσος είχε αναδειχθεί σε πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή στα χέρια του Σαράμπια, καταγράφοντας φέτος είκοσι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ.
¡Turno ahora para Rodrigo Mendoza! 🧠⚙️— Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2026
Comienza, en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano, la presentación de nuestro nuevo centrocampista.
📹⏯️ https://t.co/2TYPCLvIoy pic.twitter.com/jFzUA8eF1D
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.