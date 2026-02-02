Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκμαν

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκμαν

Νίκος Κικίδης
Αντεμόλα Λούκμαν - Ατλέτικο Μαδρίτης

bet365

Στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος προ ολίγων ημερών βρέθηκε μια ανάσα μακριά από τη Φενέρμπαχτσε.

Ροχιμπλάνκο και με τη βούλα ο Αντεμόλα Λούκμαν! Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε καταθέσει αίτημα μεταγραφής στην Αταλάντα ώστε να αποχωρήσει από το Μπέργκαμο πριν από την ολοκλήρωση του χειμερινού παζαριού και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

Αν και το προηγούμενο διάστημα φάνταζε σχεδόν σίγουρο πως θα συνέχιζε την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, το μπάσιμο της Ατλέτικο Μαδρίτης άλλαξε όλα τα δεδομένα.

Οι Ισπανοί μάτσαραν την πρόταση των Τούρκων στην Αταλάντα περί 35 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του και ο Λούκμαν προτίμησε να μετακομίσει τελικά στην Μαδρίτη για να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Όπως έγινε γνωστό ο Νιγηριανός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια 4,5 ετών με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία προχώρησε στις σχετικές ανακοινώσεις για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα