Στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος προ ολίγων ημερών βρέθηκε μια ανάσα μακριά από τη Φενέρμπαχτσε.

Ροχιμπλάνκο και με τη βούλα ο Αντεμόλα Λούκμαν! Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε καταθέσει αίτημα μεταγραφής στην Αταλάντα ώστε να αποχωρήσει από το Μπέργκαμο πριν από την ολοκλήρωση του χειμερινού παζαριού και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

Αν και το προηγούμενο διάστημα φάνταζε σχεδόν σίγουρο πως θα συνέχιζε την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, το μπάσιμο της Ατλέτικο Μαδρίτης άλλαξε όλα τα δεδομένα.

Οι Ισπανοί μάτσαραν την πρόταση των Τούρκων στην Αταλάντα περί 35 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του και ο Λούκμαν προτίμησε να μετακομίσει τελικά στην Μαδρίτη για να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Όπως έγινε γνωστό ο Νιγηριανός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια 4,5 ετών με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία προχώρησε στις σχετικές ανακοινώσεις για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του.