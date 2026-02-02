Το άγαλμα ενός ποδοσφαιριστή που κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει

Ένα άγαλμα του Ραδαμέλ Φαλκάο αποκαλύφθηκε στην Κολομβία και έγινε αμέσως viral, εξαιτίας της ομοιότητας που... δεν έχει με τον ποδοσφαιριστή.

Ένα δημοφιλές άγαλμα που τιμά τον Ραδαμέλ Φαλκάο, θρύλο του κολομβιανού ποδοσφαίρου και πρώην παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Κέντρο Αναψυχής της «Bahía Concha», που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Μάρθας, γενέτειρα του 39χρόνου αθλητή.

Το άγαλμα του Φαλκάο, φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Ρομπέρτο ​​Μιτκλ από σίδηρο με πατίνα και οξείδιο του χαλκού, έχει ύψος 1,70 μέτρα και ζυγίζει 195 κιλά. Η διοίκηση του Κέντρου Αναψυχής αποφάσισε να ανεγείρει το άγαλμα του «El Tigre» (Τίγρη), συνοδευόμενο από μια τοιχογραφία με την επιγραφή «Φόρος τιμής στη ζωή».

Η σκηνή των αποκαλυπτηρίων έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral, αλλά για τους πιο...λάθους λόγους και πιο συγκεκριμένα, επειδή το άγαλμα δεν έμοιαζε και πολύ, σχεδόν καθόλου, στον ίδιο τον παίκτη.

Le hubieran hecho una estatua al Falcao que estuvo en Europa, pero se la hicieron al Falcao de Millonarios. pic.twitter.com/qzngPDpU7N — Estranged (@Clasickero) January 30, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξαν αρκετά αρνητικά, σκληρά έως και καυστικά σχόλια για το άγαλμα του πρωην διεθνή επιθετικού. «Ο καλλιτέχνης θα πλησιάσει πολύ, την επόμενη φορά θα το πετύχει, συνεχίστε έτσι», «η τέχνη κυλάει στις φλέβες του γλύπτη, αλλά έχει κακή κυκλοφορία του αίματος», «Δεν ξέρω γιατί ασκούν τόση κριτική, αν όλοι γνωρίζουμε ότι ο Τίγρης δεν είναι όπως τον απεικονίζουν», ήταν μερικά από τα σχόλια που μάζεψαν εκατοντάδες χιλιάδες likes στα διάφορα μέσα.

Ο Ραδαμέλ Φαλκάο, που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και σε Τσέλσι, Πόρτο, επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στην Κολομβία για ένα «last dance», υπογράφοντας με την Μιγιονάριος, την ομάδα την οποία αγάπησε από παιδί και ήταν όνειρο του να φορέσει τη φανέλα της.