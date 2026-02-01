Χετάφε - Θέλτα 0-0: Ισοπαλία για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ
Με τον βαθμό της ισοπαλίας στις αποσκευές της θα γυρίσει η Θέλτα στο Βίγκο μετά την εξόρμηση στη Μαδρίτη, καθώς η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League έφερε ισοπαλία, 0-0, με αντίπαλο τη Χετάφε.
Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι καλύτεροι στο πρώτο και τους Γαλιθιάνους στο δεύτερο, ωστόσο οι αξιόλογες φάσεις ήταν λίγες και μοιραία, το σκορ δεν άνοιξε ποτέ. Αυτό ήταν το όγδοο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη για τους πρωτευουσιάνους, που είναι μόλις στο +2 από την επικίδυνη ζώνη, με τη Θέλτα από την άλλη να παραμένει έβδομη στη βαθμολογία της La Liga.
Η ενδεκάδα της Θέλτα
Ράντου - Ροντρίγκεθ, Στάρφελντ, Αλόνσο - Ελ Αμπντελαουί (77' Ρουέδα), Ρομάν, Μορίμπα, Μινγκέθα (68' Καρέιρα) – Λόπεθ (81' Άσπας), Ιγκλέσιας (77' Άλβαρεθ), Σβέντμπεργκ (68' Ντουράν)
Μπέτις – Βαλένθια 2-1
Με σπουδαία ανατροπή, η Μπέτις επικράτησε 2-1 της Βαλένθια εντός έδρας και ανέβηκε έτσι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας την Εσπανιόλ. Οι Νυχτερίδες είχαν χαμένο πέναλτι με τον Πεπέλου στο 13' ωστόσο επτά λεπτά αργότερα κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με τον Ριόχα. Εντούτοις, η χαρά τους κράτησε μόλις ένα τρίλεπτο με τον Άβιλα να ισοφαρίζει από τα έντεκα βήματα. Η ολική ανατροπή, ήρθε στο 88' με τον Φορνάλς, που άφησε τους ηττημένους 15ους και μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.
