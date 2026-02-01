Η Αθλέτικ Μπιλμπάο απέκτησε από τη Στουτγκάρδη τον γιο του Ταϊφούν Κορκούτ, Εφέ, ο οποίος πληροί της προϋποθέσεις για να αγωνιστεί στους Βάσκους.

Γνωστή για την πολιτική της να αποκτά μονάχα ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στη Χώρα των Βάσκων, η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκάλεσε αίσθηση σε πολλούς με την απόφασή της να αποκτήσει τον Εφέ Κορκούτ.

Ο λόγος για τον γιο του Τούρκου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Ταϊφούν Κορκούτ, που είχε περάσει από Φενέρμπαχτσε, Σοσιεδάδ και Εσπανιόλ μεταξύ άλλων, ενώ σαν προπονητής έχει δουλέψει σε ομάδες όπως η Στουτγκάρδη και η Χέρτα Βερολίνου.

Ο 19χρονος Εφέ λοιπόν πήρε μεταγραφή στην Αθλέτικ και ενσωματώθηκε αρχικά στην ομάδα Νέων του συλλόγου, μπορώντας να παίξει εκεί επειδή γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν όταν ο πατέρας του έπαιζε εκεί, και γνώρισε τη μητέρα του! Η μαμά Κορκούτ είναι από τη Χώρα των Βάσκων, με τον γιο της να είναι μισός Βάσκος, που γεννήθηκε εκεί, συνεπώς πληροί τα κριτήρια για να παίξει στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.