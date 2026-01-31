Η Βιγιαρεάλ κινδύνεψε με νέα ήττα ενάντια στην Οσασούνα αλλά πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στην Παμπλόνα.

Η Βιγιαρεάλ κινδύνεψε με πέμπτη συνεχόμενη ήττα στο εκτός έδρας ματς με την Οσασούνα αλλά την απέφυγε, αποσπώντας ισοπαλία, 2-2. Το Κίτρινο Υποβρύχιο προηγήθηκε με πέναλτι του Μορένο στο 17' αλλά είδε τους γηπεδούχους να φέρνουν... τούμπα τα δεδομένα πριν την ανάπαυλα με Μουνιόθ (20') και Μπούντιμιρ (45+2').

Εντέλει, ο Μορένο χτύπησε ξανά στο 70ό λεπτό και χάρισε τον βαθμό στη Βιγιαρεάλ, που παραμένει τέταρτη στη βαθμολογία της La Liga και στο +8 από τους διώκτες της, αποτελώντας αφεντικό για την έξοδο στο Champions League.

Οβιέδο – Τζιρόνα 1-0

Νωρίτερα, η Οβιέδο σημείωσε την τρίτη φετινή της νίκη, επικρατώντας 1-0 της Τζιρόνα εντός έδρας. Το γκολ του Καϊρά στο 74ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με την ομάδα του Νταβίντ Κάρμο να πανηγυρίζει για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο (!) και να παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς μακριά από τη σωτηρία. Οι δε Καταλανοί, ηττήθηκαν για πρώτη φορά μετά από τέσσερις αγωνιστικές και είναι ενδέκατοι.