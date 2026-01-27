Η La Liga έκανε πράξη τις απειλές της και παραπέμπει ποδοσφαιριστές στο δικαστήριο!

Η La Liga στέλνει στο εδώλιο τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στις «παράνομες» διακοπές των αγώνων της 9ης αγωνιστικής του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Η LaLiga αποφάσισε να υλοποιήσει εν τέλει τις απειλές της και να κινηθεί νομικά εναντίον των παικτών της για την φερόμενη παράνομη «απεργία» τους κατά τη διάρκεια της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, κατά την οποία οι ποδοσφαιριστές σταμάτησαν να αγωνίζονται για τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα κάθε αγώνα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην απόφαση της λίγκας να πραγματοποιηθούν αγώνες πρωταθλήματος σε χώρες του εξωτερικού.

Αυτή η «απεργία» ήταν, μεταξύ άλλων και ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην ακύρωση της αναμέτρησης μεταξύ της Βιγιαρεάλ και της Μπαρτσελόνα, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

«Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν η διακοπή ενός αγώνα για 15 δευτερόλεπτα αποτελεί παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, επειδή με ανησυχεί. Υποκείμεθα σε διακοπή αγώνων για 15 δευτερόλεπτα με το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης. Δικαιώματα αυτού του είδους ζητούνται πέντε ημέρες νωρίτερα», σημείωσε ο πρόεδρος του πρωταθλήματος Χαβιέ Τέμπας, σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Tebas y LaLiga denuncian a los futbolistas por una huelga ilegal.



Esto se debe a los parones de 15 segundos que se hicieron como protesta por el partido en Miami.



ℹ️ @marca pic.twitter.com/IOEMQGThUZ — Offsider (@Offsider_ES) January 26, 2026

«Το σωματείο των παικτών μας θα πρέπει να στρώνει το κόκκινο χαλί για τη LaLiga κάθε φορά που μας βλέπουν, επειδή το 70% των ποσών που πουλάμε σε οπτικοακουστικά δικαιώματα πηγαίνει στους μισθούς τους. Εμείς είμαστε εκείνοι που κάνουμε τα περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί (οι παίκτες) κερδίζουν περισσότερα», πρόσθεσε σε αιχμηρό τόνο ο ισχυρός άνδρας της LaLiga.

Η ένωση εργοδοτών της Ισπανίας είχε ήδη υποβάλει καταγγελία κατά των παικτών στην Διασυνομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεσολάβησης και Διαιτησίας (SIMA) και τώρα αποφάσισε να προσφύγει στο δικαστήριο, παρά τις πολλές προσπάθειες που έγιναν για να αποφευχθεί αυτή η λύση, η οποία θεωρούνταν έσχατη.

Η AFE (Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών) δεν έχει λάβει ακόμη καμία την καταγγελία, αν και σύμφωνα με το συνδικάτο των παικτών, η «απεργία» αυτή ήταν καθαρά «άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και συμβολική διαμαρτυρία που δεν διέκοψε ούτε επηρέασε την έκβαση του αγώνα».