Έναν... μακάβριο τρόπο βρήκαν οι οπαδοί της Σεβίλλης για να διαμαρτυρηθούν για τη φετινή πορεία της ομάδας.

Η Σεβίλλη χαμογέλασε ξανά λυγίζοντας με ανατροπή την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ωστόσο είναι γεγονός ότι οι Ανδαλουσιάνοι δεν κάνουν και την καλύτερη σεζόν, καταλαμβάνοντας μόλις την ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Οι οπαδοί του συλλόγου μάλιστα διαδήλωσαν για να διαμαρτυρηθούν για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, κουβαλώντας ένα... φέρετρο και φορώντας μάσκες νυν και πρώην ιθυνόντων των Σεβιγιάνων! «Σκοτώνουν τη Σεβίλλη» ανέγραφε πανό που κρατούσαν φίλαθλοι λίγο πιο πίσω, με την πομπή να φτάνει στα γραφεία της ομάδας, με τους υποστηρικτές του συλλόγου να στέλνουν με τον δικό τους τρόπο ένα ηχηρό μήνυμα. Λίγο αργότερα τουλάχιστον, είδαν την ομάδα του να νικά...

Η Σεβίλλη τερματίζει εδώ και μια τριετία εκτός δεκάδας στη La Liga, με αποτέλεσμα να μην έχει παίξει στην Ευρώπη από τη σεζόν 2023/24, όταν και πραγματοποίησε κάκιστη πορεία στο Champions League.