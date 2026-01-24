Το «ξέσπασμα» του Σιμεόνε σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον Άλβαρες: «Σοβαρά το ρωτάς αυτό;»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, υπερασπίστηκε τον Χούλιαν Άλβαρες, μετά από μια αμφιλεγόμενη ερώτηση ενός δημοσιογράφου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης λίγα 24ώρα μετά την ισοπαλία με σκορ 1-1 απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, αποτέλεσμα το οποίο θα της στερήσει κατά πάσα πιθανότητα την είσοδο της στην 8αδα της βαθμολογίας της League Phase του Champions League, υποδέχεται την Κυριακή (25/01) την Μαγιόρκα για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Στα πλαίσια της αναμέτρησης αυτής λοιπόν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, ο προπονητης της ομάδας, Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά τον Χούλιαν Άλβαρες μετά από μία, το λιγότερο αμφιλεγόμενη, ερώτηση δημοσιογράφου.

Πιο συγκεκριμένα ο Αργεντίνος τεχνικός «ξέσπασε», όταν ερωτήθηκε για το αν υπάρχει λόγος που συνεχίζει να πιστεύει στον Άλβαρες, παρά το γεγονός ότι έχει σκοράρει ένα γκολ στα τελευταία 12 παιχνίδια των «ροχιμπλάνκος».

«Σοβαρά; Με ρωτάτε στα σοβαρά αυτό το πράγμα; Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρεζ μιλάει από μόνος του, λόγω του ονόματος που έχει, της εξουσίας που ασκεί στο γήπεδο και της καριέρας που έχει χτίσει, σωστά;».

🚨 Diego Simeone defends Julián Álvarez following a controversial question from a journalist.



Journalist: "There’s been a lot of talk about Julian Alvarez's goal drought and some doubts about his performances. I want to ask you what reasons there are to believe in Julián? Why… pic.twitter.com/6LWsmf7aV8 — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 24, 2026

Πράγματι το τελευταίο γκολ του διεθνή επιθετικού με την φανέλα των «κολτσονέρος» ήρθε στις 09/12 στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Αϊντχόφεν για το Champions League (2-3).

Η «αφλογιστία» του 25χρόνου Αργεντίνου μπροστά από την εστία, σε συνδυασμό με τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τον σύλλογο (σενάρια κάνουν λόγο για πιθανή μεταγραφή στην Άρσεναλ), έχουν δημιουργήσει ένα «γκρίζο σύννεφο» πάνω από το όνομα του Άλβαρες, με την κριτική την οποια δέχεται να γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή μετά από κάθε αγώνα της ομάδας του.