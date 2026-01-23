Diario AS: Αρμπελόα και Ρεάλ Μαδρίτης στηρίζουν τον Αλεξάντερ-Άρνολντ

Το ισπανικό μέσο Diario AS, έβαλε τέλος στη φημολογία σχετικά με το μέλλον του Αλεξάντερ-Άρνολντ στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη σχέση του με τον Αρμπελόα.

Αν και τελευταία ισπανικά δημοσιεύματα ήθελαν τον Αρμπελόα να ωθεί τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στην πόρτα της εξόδου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει με την Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Άγγλου.

Με δημοσίευμά του το ισπανικό μέσο Diario ΑS έβαλε τέλος στα πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Αρμπελόα να ξεκαθαρίζει στον Άγγλο μπακ ότι δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του και να τον ωθεί στην πόρτα της εξόδου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο τεχνικός των Μερένγκες πραγματοποίησε μια συνάντηση μαζί του, όχι όμως για να του πει πως δεν τον επιθυμεί στον σύλλογο, αλλά για να ενημερωθεί για την κατάσταση της αποθεραπείας του. Τόσο ο Αρμπελόα όσο και ο σύλλογος της Μαδρίτης συνεχίζουν να πιστεύουν στον Άγγλο και περιμένουν την επιστροφή στο γήπεδο μετά τον τραυματισμό του.

Ο 27χρονος μπακ έχει μετρήσει φέτος μόλις έντεκα συμμετοχές με τη φανέλα της Βασίλισσας, έχοντας αφιχθεί το καλοκαίρι μετά από μια ολόκληρη... ποδοσφαιρική ζωή στη Λίβερπουλ.