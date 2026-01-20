Οι οπαδοί της Θέλτα απάντησαν θετικά στην πρόταση της ομάδας τους και εμφανίστηκαν στο γήπεδο για τον αγώνα εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο με βαμμένα νύχια.

Η Θέλτα είχε ζητήσει από τους φιλάθλους της, με ανακοίνωση της, να εμφανιστούν την Κυριακή (18/01) στο γήπεδο για τον αγώνα με την Ράγιο Βαγιεκάνο με τα νύχια τους βαμμένα μπλε και μαύρα (τα χρώματα του συλλόγου) σε μία κίνηση υποστήριξης κατά της ομοφοβικής επίθεσης που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, Μπόρχα Ιγκλέσιας έξω από το στάδιο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» από οπαδούς της Σεβίλλης.

Οι φίλοι του συλλόγου από την Γαλλικία φαίνεται ότι αποδέχθηκαν αυτή την πρωτοποριακή πρόταση της ομάδας τους και πράγματι πλήθος κόσμου έφτασε στο «Μπαλαΐδος» με τα νύχια του βαμμένα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει την υποστήριξη του στον Ισπανό επιθετικό, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την ομοφοβία, τον ρατσισμό και τον σεξισμό που κυριαρχεί τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στον αθλητισμό γενικότερα.

«Σκεφτήκαμε ότι ήταν καλή ιδέα να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί προσβάλλουν έναν παίκτη επειδή βάψε τα νύχια του. Πρέπει να ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», τόνισε ο πρόεδρος της ομάδας οπαδών της Θέλτα.

Οι δράσεις των οργανωμένων οπαδών δε σταμάτησαν εκεί όμως, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής πριν από τον αγώνα οι «Celestes» έστησαν ένα κιόσκι έξω από το γήπεδο, στο οποίο προσέφεραν δωρεάν υπηρεσίες μανικιούρ.

«Πιστεύουμε ότι είναι απαίσιο αυτό που πρέπει να ανεχτεί ο Μπόρχα, αλλά η υποστήριξη είναι περισσότερο για τους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτές τις προσβολές παρά για τον Ιγκλέσιας. Θέλουμε όσοι υποφέρουν να δουν πώς γελάμε με τους haters. Ζούμε σε μια χώρα αδαών ανόητων. Δεν έχει νόημα να τον προσβάλλουμε. Είναι απλώς κακόβουλο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ομοφυλόφιλοι ποδοσφαιριστές εκεί έξω, και αν έβγαιναν έξω, θα δεχόντουσαν επίθεση από παντού... Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό», συμπλήρωσε ο επικεφαλής των οργανωμένων φιλάθλων.

Το κύμα συμπαράστασης στον Ιγκλέσιας ήταν πράγματι τεράστιο. Στο πλευρό του στάθηκαν ακόμη και πολλοί συμπαίκτες του, η πρόεδρος της ομάδας, Μαριάν Μουρίνιο, μέχρι και τοπικοί πολιτευτές της περιφέρειας της Γαλικίας.

El líder del PSOE en Galicia se pinta las uñas en señal de apoyo al jugador del Celta, Borja Iglesias (no es IA) pic.twitter.com/NyustrGRQG — Anti Hacienda (@antihacienda) January 16, 2026

Για την ιστορία η Θέλτα επικράτησε της Ράγιο με 3-0, μετράει έξι νίκες στα τελευταία επτά ματς πρωταθλήματος και βρίσκεται στην 6η θέση της La Liga με 32 βαθμούς, πολύ κοντά στο να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την Πέμπτη (22/01) ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στην έδρα της τη Λιλ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.