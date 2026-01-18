Τέσσερα γκολ ακυρώθηκαν στο πρώτο μισάωρο του αγώνα της Σοσιεδάδ με την Μπαρτσελόνα για την 20ή αγωνιστική της La Liga, με το VAR να έχει... μπόλικη δουλειά.

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε καν τρία, αλλά τέσσερα γκολ ακυρώθηκαν στο πρώτο μισάωρο του αγώνα της Σοσιεδάδ απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο «Ανοέτα»! Η δουλειά φάνηκε από νωρίς, καθώς μόλις στο πρώτο λεπτό ο Ογιαρθάμπαλ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα των Καταλανών με καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο βοηθός σήκωσε ορθώς τη σημαία του για οφσάιντ.

Τρία λεπτά αργότερα πήρε σειρά ο Φερμίν Λόπεθ που με μακρινό σουτ σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 0-1 που μέτρησε αρχικά, όμως μετά από παρέμβαση του VAR και εξέταση σε on-field review το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ντάνι Όλμο στην αρχή της φάσης.

Με τον ρυθμό ακατάπαυστο στο «Ανοέτα» το μοτίβο συνεχίστηκε στο 21΄με ακυρωθέν γκολ του Ντε Γιόνγκ για οφσάιντ, ενώ την ίδια μοίρα είχε και το γκολ του Γιαμάλ έξι λεπτά αργότερα σε ένα απόλυτα οριακό οφσάιντ εκατοστών που ελέγχθηκε από το VAR.