Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα: Απίθανα πράγματα με τέσσερα ακυρωμένα γκολ μέχρι το 30΄!
Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε καν τρία, αλλά τέσσερα γκολ ακυρώθηκαν στο πρώτο μισάωρο του αγώνα της Σοσιεδάδ απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο «Ανοέτα»! Η δουλειά φάνηκε από νωρίς, καθώς μόλις στο πρώτο λεπτό ο Ογιαρθάμπαλ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα των Καταλανών με καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο βοηθός σήκωσε ορθώς τη σημαία του για οφσάιντ.
Τρία λεπτά αργότερα πήρε σειρά ο Φερμίν Λόπεθ που με μακρινό σουτ σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 0-1 που μέτρησε αρχικά, όμως μετά από παρέμβαση του VAR και εξέταση σε on-field review το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ντάνι Όλμο στην αρχή της φάσης.
Με τον ρυθμό ακατάπαυστο στο «Ανοέτα» το μοτίβο συνεχίστηκε στο 21΄με ακυρωθέν γκολ του Ντε Γιόνγκ για οφσάιντ, ενώ την ίδια μοίρα είχε και το γκολ του Γιαμάλ έξι λεπτά αργότερα σε ένα απόλυτα οριακό οφσάιντ εκατοστών που ελέγχθηκε από το VAR.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.