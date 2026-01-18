Μπαρτσελόνα: Εκτός προληπτικά ο Ραφίνια από τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο Χάνσι Φλικ άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ τον Ραφίνια για προληπτικούς λόγους.

Η Μπαρτσελόνα λίγες ημέρες μετά την πρόκριση επί της Σανταντέρ στο Κύπελλο Ισπανίας, ταξιδεύει σήμερα στην χώρα των Βάσκων για να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Σοσιεδάδ στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της La Liga, με τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας να θέλουν να επεκτείνουν την διαφορά τους από την Ρεάλ Μαδρίτης που τους καταδιώκει.

Το έργο για τους «μπλαουγκράνα» δεν θα είναι καθόλου εύκολο βέβαια, καθώς έγινε γνωστό πως ο Ραφίνια έμεινε εκτός της 21ης μελής επιτροπής που ταξίδεψε στο Μπιλμπάο.

Αναλυτικότερα, η συμμετοχή του Βραζιλιάνου επιθετικού ήταν εξ΄αρχής αμφίβολη λόγω ενός μικρό τραυματισμού που τον έκανε να απουσιάσει από την τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα. Ο Χάνσι Φλικ έκανε μια σύντομη ενημέρωση στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση λέγοντας: «Ναι, έχει ένα μικρό πρόβλημα μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε και θα δούμε τι θα αποφασίσουμε και αν θα παίξει ή θα ξεκουραστεί αύριο».

Η Μπαρτσελόνα όμως με μία ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, επιβεβαίωσε τελικά την απουσία του ποδοσφαιριστή σημειώνοντας πως: «Ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Ραφίνια, θα απουσιάζει από τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ προληπτικά λόγω ενός τραυματισμού στον δεξιό μηρό».

Ο 29χρόνος εξτρέμ ήταν σε άριστη φόρμα, έχοντας σκοράρει τέσσερα γκολ στις δύο τελευταίες συμμετοχές του ως βασικός στο ισπανικό Σούπερ Καπ, βοηθώντας τους Καταλανούς να κατακτήσουν το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ όπως όλα δείχνουν την θέση του στην βασική 11άδα αναμένεται να πάρει ο Άγγλος επιθετικός, Μάρκους Ράσφορντ.