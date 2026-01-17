Ο Βινίσιους Ζούνιορ τα άκουσε για τα καλά από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στον αγώνα κόντρα στη Λεβάντε, με τον κόσμο της Ρεάλ να τον αποδοκιμάζει σε κάθε του επαφή.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ μέσα σε μερικό διάστημα έχει καταφέρει να χάσει την αγάπη που του έτρεφε ο κόσμος της Ρεάλ, ο οποίος άλλοτε δρούσε ως καταφύγιο για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ στα κύματα κριτικής από αντίπαλες εξέδρες.

Αυτή τη φορά ωστόσο, ο Βραζιλιάνος τα άκουσε από την κερκίδα της ίδιας της ομάδας του! Μπουχτισμένοι από τις κάκιστες εμφανίσεις του, τις συμπεριφορές του, αλλά και την επιρροή που είχε στο τέλος του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο, οι οπαδοί της Ρεάλ ξεσπάθωσαν κατά το Βραζιλιάνου και το οπτικοακουστικό υλικό είναι χαρακτηριστικό.

Το «ESPN» απομόνωσε τις στιγμές που ο Βραζιλιάνος ακουμπούσε τη μπάλα στα πρώτα λεπτά του αγώνα κόντρα στη Λεβάντε, με τη γιούχα στο γήπεδο να πάει... σύννεφο σε κάθε του επαφή. Στο «στόχαστρο» βρέθηκε και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που επίσης χαρακτηρίστηκε ως «πολέμιος» του Τσάμπι Αλόνσο από τον ισπανικό Τύπο, όμως οι αποδοκιμασίες που άκουσε εκείνος υστερούν απέναντι σε αυτές που δέχθηκε ο Βινίσιους.

Κάθε φορά που ο Βραζιλιάνος ερχόταν σε επαφή με τη μπάλα, τα decibel ανέβαιναν κατακόρυφα από τον κόσμο της Ρεάλ, ο οποίος προηγουμένως είχε αποδοκιμάσει ολόκληρη την ενδεκάδα με πιο χλιαρά σφυρίγματα για τους Κιλιάν Μπαπέ και Γκονζάλο Γκαρθία.