Πριν αναλάβει τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Άλβαρο Αρμπελόα δούλευε ως προπονητής μιας ομάδας που αποτελούταν ολοκληρωτικά από YouTubers.

Οι τελευταίες ημέρες ήταν αδιαμφισβήτητα πολύ έντονες για την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς την Κυριακή (11/01) έχασε στο τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ από την Μπαρτσελόνα, την Δευτέρα (12/01) ανακοινώθηκε επίσημα η αποχώρηση, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, του Τσάμπι Αλόνσο και τέλος την Τετάρτη (14/01) αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την Αλμπαθέτε.

Τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε και επίσημα ο Άλβαρο Αρμπελόα, μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα που είχε στην σεζόν ως προπονητής της Καστίγια (Δεύτερης ομάδας του συλλόγου). Όμως, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι πριν ξεκινήσει επίσημα την προπονητική του καριέρα, ο Αρμπελόα προπονούσε... την Mambo FC, μια ομάδα που αποτελούταν αποκλειστικά από YouTubers.

Αναλυτικότερα, το 2018, μια ομάδα δημιουργών περιεχομένου αποφάσισε να δημιουργήσει την Mambo FC, έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο επτά παικτών, η οποία είχε ως απώτερο σκοπό να καταφέρει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Τύπου της Ισπανίας.

Πριν από αυτό όμως έπρεπε ο κόσμος να γνωρίσει την ομάδα και έτσι οι πρόεδροι/παίκτες αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα μίνι τουρνουά και ζήτησαν από τον πρώην διεθνή αμυντικό, ο οποίος μόλις είχε «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, να αναλάβει τον ρόλο του προπονητή, έτσι ώστε να καταφέρει «Να αναδείξει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία των παικτών».

Κατα την διάρκεια της μία μίσης σεζόν που έκατσε στο πάγκο του συλλόγου, γυρίστηκαν και δημοσιεύτηκαν συνολικά 12 επεισόδια, στα οποία είδαμε τους «ποδοσφαιριστές» να αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την ομάδα νέων της Κανίγιας, μια επιλογή παικτών από τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας και τέλος, τους βετεράνους της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτό το παιχνίδι μάλιστα αγωνίστηκε και ο Αρμπελόα, ως αντίπαλος των παικτών που προπονούσε.

Για την ιστορία η Mambo έχασε τόσο τον αγώνα εναντίον της Κανίγιας όσο και αυτόν εναντίον της Ρεάλ και κατάφερε να νικήσει μόνο τους αθλητές της ακαδημίας. Παρόλα αυτά η σεζόν της χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη, όχι φυσικά από ποδοσφαιρικής άποψης... αλλά από αριθμητικής

Πιο συγκεκριμένα πολλά βίντεο ξεπέρασαν το φράγμα του ενός εκατομμυρίου προβολών, ενώ όλα έφτασαν και με το παραπάνω τα 600.000 views. Το περιεχόμενο είχε τόσο καλή απόδοση που οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να κάνουν μια δεύτερη σεζόν το 2019. Ωστόσο, στα μισά της χρονιάς, ο Αρμπελόα παραιτήθηκε για να αναλάβει τις ακαδημίες της «βασίλισσας», αφήνοντας την θέση του στον πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου και ροκ τραγουδιστή, Άλβαρο Μπενίτο, ο οποίος, συμπτωματικά, ήταν μέχρι τότε ο τεχνικός των ακαδημιών των «μερένχες».