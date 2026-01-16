Ο Ζιντάν μίλησε για την εμπειρία του ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας το... συστατικό της επιτυχίας, το οποίο δεν κατάφερε να βρει ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν παραχώρησε συνέντευξη στο «Slowmotions talks» και παρέδωσε πολύτιμα μαθήματα για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται ένας προπονητής τους παίκτες του, τονίζοντας ότι η σχέση μαζί τους είναι το κλειδί για να αντέξει κανείς σε ένα κορυφαίο σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλα αυτά, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Βασίλισσα και την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Άλβαρο Αρμπελόα. Στο μεταξύ μετά το «διαζύγιο» με τον Ισπανό τεχνικό, πλήθαιναν τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να διατηρεί κάκιστες σχέσεις με αρκετούς παίκτες του, οι οποίοι ένιωθαν πως δεν αξιποιούνται σωστά και εν τέλει δεν τον αποχαιρέτησαν.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γάλλος θρύλος, που έχει κατακτήσει τρία Champions League με τους Μερένγκες, ένας προπονητής πρέπει να είναι εκεί για τους ποδοσφαιριστές του, γιατί μόνο έτσι αυτοί θα υιοθετήσουν όσα προσπαθεί να εφαρμόσει στην προπόνηση αλλά και στα παιχνίδια. Αν οι παίκτες δεν συμφωνούν ή δεν νιώθουν την απαραίτητη υποστήριξη, κάτι πάντα θα λείπει από τη χημεία και την απόδοση της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζιντάν

«Ήμασταν στη διάθεση των παικτών. Για μένα, αυτό είναι που κάνει μια ομάδα ισχυρή, το να είσαι εκεί για τους παίκτες σου. Αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό, δεν μπορείς να επιβιώσεις σε αυτό το επάγγελμα. Είμαστε εκεί για να τους υποστηρίζουμε. Πρέπει να τους δείξεις ότι είσαι εκεί για αυτούς. Για να δεχθούν τα αποδυτήρια αυτο αυτό που θέλεις να εφαρμόσεις, πρέπει και να σε συμπαθούν. Αν οι παίκτες δεν συμφωνούν με όλα όσα τους λες, με τις προπονήσεις, πάντα θα λείπει κάτι από την ομάδα. Με εμάς, νομίζω ότι το απολάμβαναν πολύ σε όλα τα επίπεδα».