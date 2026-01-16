Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ θέλει τον Χάαλαντ στο Μπερναμπέου, σύμφωνα με το Sky Sports

Επιμέλεια:  Μανώλης Μακρόπουλος
Χάαλαντ - Μάντσεστερ Σίτι

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, o Φλορεντίνο Πέρεθ επιθυμεί να ντύσει στα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο σοκαριστικός αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από την άσημη Αλμπαθέτε για τους «16» του Κόπα Ντελ Ρέι, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και αντιπαραθέσεων σε όσους βρίσκονται γύρω από τον σύλλογο.

Αρκετοί είναι εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν με καυστικό τρόπο πως το πρόβλημα των «Μερένγκχες» δεν είναι ο Τσάμπι Αλόνσο αλλά η νοοτροπία των ποδοσφαιριστών, αναφέροντας παράλληλα πως ο Άλβαρο Αρμπελόα δύσκολα θα καταφέρει να... γυρίσει την κατάσταση.

Για όλα τα παραπάνω φυσικά μεγάλη ευθύνη φέρει και ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ήταν εκείνος που πήρε την απόφαση να απολύσει τον Αλόνσο, σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχε κάποια αξιόπιστη λύση για την διαδοχή του, και ενώ οι «τριβές» στα αποδυτήρια συνεχίζονται. Έτσι, ο πρόεδρος των Μαδριλένων ήδη σκέφτεται το ερχόμενο καλοκαίρι και τις διορθωτικές κινήσεις.

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Πέρεθ ονειρεύεται να πάρει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τον Έρλινγκ Χάαλαντ, θέλοντας να δυναμώσει ακόμη περισσότερο την επίθεση της Ρεάλ. Ο ίδιος παραμένει σε επαφή με τους εκπροσώπους του Νορβηγού στράικερ, ωστόσο ένα πιθανό deal μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο τη δεδομένη στιγμή. Ο Χάαλαντ έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το 2034, και φυσικά θα πρέπει να ξοδευτεί ένα τεράστιο ποσό για τη μεταγραφή του, το οποίο ίσως... έρθει από ενδεχόμενη πώληση του Βινίσιους Τζούνιορ.

     

