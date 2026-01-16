Η Θέλτα στέλνει το δικό της μήνυμα υπεράσπισης στην ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ζητώντας από τους οπαδούς να εμφανιστούν στο γήπεδο με βαμμένα νύχια.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας δέχτηκε ομοφοβική επίθεση, μετά το τέλους του εκτός έδρας αγώνα της Θέλτα με την Σεβίλλη, όταν κάποιοι οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να του φωνάζουν «Να πεθάνεις γα@@@@@η αδερφ@», την στιγμή που ο ίδιος βρισκόταν έξω από το στάδιο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», όπου και περίμενε να συναντήσει ένα φίλο του για να του δώσει τη φανέλα του, όπως του είχε υποσχεθεί.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής λίγη ώρα μετά το ατυχές περιστατικό, κοινοποίησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο «X» το βίντεο από την επίθεση, γράφοντας ειρωνικά: «Πόσο περίεργο, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο»

Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca. https://t.co/bBMvhrXFbX January 12, 2026

Η Θέλτα θέλοντας να δείξει την υποστήριξη της στο πρόσωπο του παίκτη της, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία κίνηση που σίγουρα θα συζητηθεί. Δεχόμενη την πρόταση των οργανωμένων οπαδών της, των «Carcamäns Celestes», ο σύλλογος από την Γαλικία, δημοσίευσε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία απευθύνει έκκληση στους φιλαθλους της, να εμφανιστούν την Κυριακή στο γήπεδο για τον αγώνα εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο με τα νύχια τους βαμμένα. «Οπαδοί της Θέλτα Βίγκο, αυτή την Κυριακή ελάτε στο γήπεδο με βαμμένα νύχια!», έγραφε η ανακοίνωση.

Contade con nós, @CarcamansCeles 💅



Celtista, este domingo... ao estadio coas unllas pintadas! pic.twitter.com/w8B9NKkCrk — Celta (@RCCelta) January 15, 2026

Ο 32χρόνος επιθετικός έχει επανειλημμένα επιδείξει την αφοσίωσή του στην καταπολέμηση της ομοφοβίας, του ρατσισμού και του σεξισμού και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε μάρτυρας ενός τέτοιου λυπηρού συμβάντος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπέτις για παράδειγμα, είχε δεχθεί διαδικτυακή κακοποίηση, όταν εμφανίστηκε δημόσια σε μια προπόνηση με τα νύχια του βαμμένα μαύρα.