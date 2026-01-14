Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας καταγγέλλει ομοφοβική επίθεση εις βάρος του: «Να πεθάνεις γαμ@@@@η αδερφ@»

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας κατήγγειλε ομοφοβική επίθεση εις βάρος του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Θέλτα με τη Σεβίλλη.

Η 19η αγωνιστική της LaLiga ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/01), με την αναμέτρηση της Σεβίλλης απέναντι στην Θέλτα, και την νίκη των φιλοξενούμενων με 1-0 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μάρκο Αλόνσο στο 88ο λεπτό.

Ένα άσχημο περιστατικό όμως που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την λήξη του αγώνα ήταν εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα. Πιο συγκεκριμένα λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», ο Μπόρχα Ιγκλέσιας πλησίασε έναν φίλο του για να του δώσει την φανέλα του, όπως είχε υποσχεθεί.

Εκείνη τη στιγμή, κάποιος από τους οπαδούς των γηπεδούχων που αποχωρούσε από το στάδιο του εξαπέλυσε εξαιρετικά σοβαρές ομοφοβικές προσβολές: «Ελπίζω να πεθάνεις, γαμ@@@@η αδερφ@», «πο@@@η, πήγαινε σπίτι σου και βάψε τα νύχια σου».

💥🤬 Graves insultos homófobos a Borja Iglesias tras el Sevilla - Celta.



🗯️ “A ver si te mueres. Maric*n de mierda”



👕 El jugador había ido a darle una camiseta a un amigo que le esperaba fuera del estadio.#ZonaMixta pic.twitter.com/zq9jnN5Zdx January 12, 2026

Ο ποδοσφαιριστής κατήγγειλε το περιστατικό αυτό λίγα λεπτά αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», στην οποία έγραφε ειρωνικά: «Πόσο περίεργο, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο».

Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca. https://t.co/bBMvhrXFbX January 12, 2026

Τον περασμένο Απρίλιο ο 32χρόνος επιθετικός, μετά την ήττα της Θέλτα από την Μπαρτσελόνα (4-3) σε έναν αγώνα στον οποίο σκόραρε και τα τρία γκολ για την ομάδα του, μίλησε ανοιχτά για τις προσβλητικά μηνύματα και τις απειλές που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Συνεχίζουμε να ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο σεβασμός προς τους άλλους είναι ακόμα μια μακρινή έννοια. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν ρατσιστικές και ομοφοβικές προσβολές σε ποδοσφαιρικούς αγώνες», εξήγησε ο Ισπανός διεθνής, προτού αποκαλύψει μερικά από τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα, στα οποία τον αποκάλεσαν «αδερφ@» ή του είπαν να βάψει τα νύχια του και να φάει τρία ανδρικά μόρια ένα για κάθε γκολ που πέτυχε.

«Ιστορική μέρα, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που σκοράρει χατ-τρικ εναντίον της Μπαρτσελόνα. Ένα παράδειγμα υπέρβασης των αντιξοοτήτων», ήταν ένα από τα πολλά ειρωνικά μηνύματα που δέχτηκε ο επιθετικός της Θέλτα μετά την εμφάνισή του στο Μονζουίκ.