Ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ εξαπέλυσε πυρά κατά των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης για την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από τον σύλλογο.

Με την αγάπη του για τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι γνωστή, ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ πήρε θέση για τις ραγδαίες εξελίξεις στο στρατόπεδο της Βασίλισσας, που είχαν ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του Τσάμπι Αλόνσο από τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο Ρώσος πρώην πρωταθλητής του UFC ξέσπασε κατά των παικτών των Μερένγκες, γράφοντας στο Instagram πως «δεν υπάρχει τίποτα σαν την αφοσίωση. Πριν από έναν χρόνο τον παρακάλαγαν, τώρα τον απέλυσαν εξαιτίας μερικών κακομαθημένων παιδιών. Τσάμπι, είσαι ο καλύτερος».

Σε άλλη δημοσίευση, ο Νουρμαγκομέντοφ ανέφερε πως «είτε είσαι στο γυμναστήριο, είτε στο γήπεδο, δεν έχει σημασία αν είναι μποξέρ ή ποδοσφαιριστές, είσαι υπεύθυνος ως προπονητής. Αλλά αν η ομάδα σου δίνει τέτοια αύρα που οι παίκτες δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητάς, τότε είσαι ξεκάθαρα στον λάθος δρόμο.

Νομίζω ότι ο Αλόνσο είναι ένας από τους τρεις καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή. Αν η ομάδα δεν πάει καλά, πρέπει να αλλάξεις τους παίκτες, όχι τον προπονητή. Είναι βέβαιο πως κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ της Ρεάλ. Πρέπει να ξεφορτωθείς τους απρόβλεπτους ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει τίποτα σαν την αφοσίωση».