Ο Άλβαρο Αρμπελόα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και έδωσε το σύνθημα για τη δύσκολη συνέχεια.

Πρώτη μέρα στη δουλειά για τον Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού αγώνα με την Αλμπαθέτε για τοπ Copa del Rey.

Μεταξύ άλλων, ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο αναφέρθηκε στους στόχους του κλαμπ, τη σχέση του με τον προκάτοχό του αλλά τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι μια ξεχωριστή μέρα, όπως όλες που είμαι μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι σχεδόν 43 ετών και είμαι εδώ 20 χρόνια, τη μισή μου ζωή. Είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία, γνωρίζω την ευθύνη που έχω και είμαι ενθουσιασμένος. Χθες το απόγευμα έμαθα ότι ο Τσάμπι και ο σύλλογος έφτασαν σε συμφωνία και πως ήθελαν να αναλάβω εγώ. Φυσικά, μίλησα με τον Τσάμπι, όλοι γνωρίζουν πόσο κοντά είμαστε. Τον εκτιμώ πολύ και τον αγαπώ, ξέρω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία και θα συνεχίσουν να είναι έτσι.

Όσα είπα μαζί του είναι μεταξύ μας. Ανυπομονώ για το πρώτο μου παιχνίδι, θα τα δώσουμε όλα στο Κύπελλο, έχω ένα τρομερό ρόστερ στη διάθεσή μου και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω. Όλοι είδαμε τα πρόσφατα ματς και πόσο σκληρά δούλεψαν οι παίκτες στο Super Cup. Έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ με παίκτες που είναι διατεθειμένοι να τα δώσουν όλα. Ας μην ξεχνάμε πως έχουμε παίκτες με έξι ευρωπαϊκά. Φαίνεται πως το ξεχνάμε εύκολα, αυτό κάνει τη Ρεάλ κορυφαία ομάδα στην ιστορία.

Δεν ανησυχώ για τη διαχείριση των σταρ, έχω ένα ρόστερ σπουδαίων επαγγελματιών και παίκτες με τεράστιο ταλέντο. Νομίζω ότι έχουμε σπουδαία αποδυτήρια και κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τρόπαια από τους παίκτες. Ήμουν εδώ, ξέρω την ευθύνη του να παίζεις για τη Ρεάλ. Ξέρω πώς είναι και πρέπει να το απολαύσουν, απαιτώντας από τους εαυτούς τους να δουλέψουν πολύ. Το έχω ήδη δει την πρώτη μου μέρα και ανυπομονώ να δω περισσότερα στο πρώτο ματς.

Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας στις τρεις διοργανώσεις, αύριο στο Κύπελλο, μετά είμαστε σε καλή θέση στο πρωτάθλημα και στο Champions League, είμαι επικεντρωμένος στο να έχω όλους τους παίκτες διαθέσιμους και να μοιράζομαι μαζί τους τι θέλω, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να έχεις χαρούμενους παίκτες και να απολαμβάνουν το να εκπροσωπούν αυτό το έμβλημα, είναι τιμή γι' αυτούς να παλεύουν για αυτά τα τρόπαια.

Η Ρεάλ έχει ιστορία 123 ετών και σπάνια αναγνώρισε κάποιος ότι έπαιξε καλά. Κάποιοι πήραν τρία Champions League και μετά πήγαν να φροντίσουν τον κήπο τους. Ξέρω τις απαιτήσεις σε αυτήν την ομάδα και θέλω να τη δω να παίζει καλά, αυτό που θέλουν οι οπαδοί είναι να τη δουν να παίζει αντιπροσωπεύοντας ό,τι έχουμε κάνει στην ιστορία μας και μας έδωσε τίτλους, το πιο σημαντικό είναι να νικάς.

Η προσωπική μου σχέση με τον Αλόνσο δεν μπήκε στη μέση. Μου ευχήθηκε τα καλύτερα, το ίδιο θα έκανα κι εγώ αν ήταν τα πράγματα αντίστροφα. Έχουμε φιλία που είναι πάνω από όλα. Μιλήσαμε χθες για ώρα, είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά γι' αυτόν στο μέλλον. Για μένα, οι ακαδημίες της Ρεάλ είναι οι καλύτερες στον κόσμο, το έχουμε δείξει αυτό για χρόνια. Υπάρχουν παίκτες από τη La Fabrica σε όλον τον κόσμο. Είμαστε τυχεροί που θα παίξουμε με έναν αύριο. Έχω παίξει με πολλούς μέσα στα χρόνια. Οι παίκτες ξέρουν ότι έχουν μια ευκαιρία με έναν προπονητή που τους ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον.

Με τον Μουρίνιο δεν έχω μιλήσει, ήταν προνόμιο και τιμή να παίξω γι' αυτόν. Έχουμε τρομερή σχέση αλλά δεν έχουμε μιλήσει. Με έχει επηρεάσει πολύ, θα είμαι ο Άλβαρο Αρμπελόα, δεν θα φοβηθώ την αποτυχία αλλά αν ήθελα να γίνω ο Μουρίνιο, θα αποτύγχανα. Είχα πολλούς προπονητές με πολλούς τρόπους, ήταν πολύ σημαντικοί στην καριέρα μου, όλοι με επηρέασαν με τον τρόπο τους. Ο καθένας έχει τον τρόπο του και προσπαθεί να πάρει το καλύτερο από τον καθένα. Πολλοί προπονητές μου είναι θρύλοι και πήραν τα πάντα και ήταν προνόμιο να μάθω από αυτούς, ελπίζω να κάνω έστω τη μισή δουλειά από αυτούς.

Είναι προνόμιο να έχουμε εδώ τον Πίντους, έχει πέντε ευρωπαϊκά, είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο και θα φροντίσει τα θέματα φυσικής κατάστασης. Ξέρει καλά πολλούς από τους παίκτες μας, έχει τη μέθοδό του, ξέρουμε πόσο καλά έχει δουλέψει εδώ και είναι ευχαρίστηση να δουλεύεις μαζί του. Είμαι πολύ τυχερός, όπως και οι παίκτες.

Δεν έχω καν ένα ματς ακόμα και με ρωτάτε για τους διαιτητές. Είμαι συγκεντρωμένος για το αυριανό ματς και προετοιμάζω την ομάδα για νίκη, θέλουμε να προχωρήσουμε στον θεσμό, είμαι επικεντρωμένος στην ομάδα, τους παίκτες και τον αντίπαλό μας, εσείς δεν είστε τόσο συγκεντρωμένοι! Δεν θα βάλω τον εαυτό μου σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει, είμαι τυχερός να στηρίζομαι στον Βινίσιους, που είναι ένας συναρπαστικός ποδοσφαιριστής και ένας από τους πιο αγαπητούς. Όλοι θέλουμε να δούμε έναν Βίνι όπως αυτόν της Κυριακής που θα κάνει τη διαφορά και θα χαμογελά.

Βρήκα ένα γκρουπ παικτών με μεγάλο κίνητρο. Έχουμε τρεις τίτλους να κυνηγήσουμε, παρά την προσπάθεια της προηγούμενης εβδομάδας με απαιτητικά ματς, είδα παίκτες πρόθυμους να είναι στον αγωνιστικό χώρο αύριο και είναι τόσο ενθουσιασμένοι όσο και εγώ. Προφανώς όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν μαζί μου. Δεν νομίζω ότι θα ρωτήσουν τους παίκτες στην Castilla για το πώς συμπεριφερόμουν, αλλά μπορούν να το κάνουν. Έχουμε ένα πρώτο ματς με την Αλμπαθέτε αύριο και μία νέα αρχή με δυσκολίες. Οι παίκτες έδειξαν τον ενθουσιασμό τους να συνεχίσουν τη σεζόν καλά».