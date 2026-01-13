Τυπικό το «αντίο» του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ: «Έκανα το καλύτερο που μπορούσα»

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποχαιρέτησε την Ρεάλ Μαδρίτης με ένα μικρό και κάπως «ψυχρό» μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram.

Το απόγευμα της Δευτέρας (12/01) έγινε και επίσημα γνωστή η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από μία σύντομη θητεία διάρκειας 225 ημερών.

Η πρόσληψη του Βάσκου τεχνικού φαινόταν, στα χαρτιά τουλάχιστον, μία πολύ αξιόλογη κίνηση με βλέψεις στο μέλλον, όμως μία σειρά άσχημων αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την ήττα των «μερένχες» από την Μπαρτσελόνα με 3-2 την περασμένη Κυριακή (11/01) στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ, ήταν αρκετά να για να λύσουν την συνεργασία των δύο πλευρών.

Από μεριάς του, ο 46χρόνος προπονητής αποχαιρέτησε τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης με μία μικρή και αρκετά τυπική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε, μεταξύ άλλων, πως «Φεύγω περήφανος, γιατί γνωρίζω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τσάμπι Αλόνσο:

Αυτό το επαγγελματικό βήμα τελείωσε και δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Το να είμαι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μία μεγάλη τιμή και ευθύνη.

Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους παίκτες και πάνω από όλα τους φιλάθλους και τους υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα.