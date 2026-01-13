Αλμέιδα: «Μιλάω σε εσάς περισσότερο απ' ότι στη γυναίκα μου, η διοίκηση θα επιλέξει αν θα με κρατήσει»

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε μετά τη νέα ήττα των Σεβιγιάνων από τη Θέλτα (0-1, 12/1), λέγοντας πως η διοίκηση είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ή όχι.

Ακόμη μια ήττα, την 11η ύστερα από 19 αγωνιστικές στη La Liga υπέστη το βράδυ της Δευτέρας (12/1) η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, βλέποντας τη Θέλτα να φεύγει με το 0-1 από την Ανδαλουσία.

Η Σεβίλλη, που μετράει 4 διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, εκ των οποίων το ένα της κόστισε τη συνέχεια στο Κόπα Ντελ Ρέι, παραμένει στα... χαμηλά της βαθμολογίας, ούσα στην 14η θέση με 20 βαθμούς, μόλις στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Αργεντίνος τεχνικός έχει αρχίσει να νιώθει για τα καλά την πίεση, κάτι που ανέφερε και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι απέναντι στους Γαλιθιάνους. Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, εξήγησε πως οι ποδοσφαιριστές του δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κι όμως αυτό δεν είναι αρκετό, ενώ έκανε λόγο και για τους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

«Ευχαριστώ τους παίκτες για όλα όσα κάνουν, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά μερικές φορές δεν είναι αρκετό. Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να το πετύχουμε. Πολλοί τραυματισμοί προέρχονται από ψυχικούς παράγοντες, από πίεση και ψυχικά μπλοκαρίσματα. Τι πρέπει να κάνω με τις απουσίες; Να αρχίσω να κλαίω»;

Έπειτα, ανέφερε πως η κατάσταση του θυμίζει εκείνη που βίωσε το 2011, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ, όμως υπάρχει ακόμη χρόνος ούτως ώστε η Σεβίλλη να βελτιωθεί. Τέλος, είπε πως πλέον μιλάει περισσότερο στους δημοσιογράφους παρά στη... γυναίκα του, ενώ εξήγησε πως η διοίκηση έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον του.

«Έζησα στιγμές σχεδόν χειρότερες από αυτή. Η έλλειψη ενότητας οδήγησε έναν σπουδαίο σύλλογο όπως η Ρίβερ στη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε ακόμα χρόνο. Πηγαίνω σπίτι τώρα και δεν θα κοιμηθώ, δεν είμαστε διακοπές εδώ. Αφήσαμε τις καρδιές και τις ψυχές μας, τις ζωές μας. Αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρέπει να επιμένεις με σοφία και αυτοπεποίθηση. Δεν βγαίνεις από αυτό μιλώντας, βγαίνεις από αυτό δουλεύοντας.

Όσο έχουμε την ενέργεια, θα παλέψουμε. Όλοι γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Είναι πολύ δύσκολο να ενισχύσουμε την ομάδα από οπουδήποτε. Γι' αυτό μιλάω για ηρεμία και ρεαλισμό. Υπάρχει πόνος, αλλά αυτός ο πόνος δεν πρέπει να μας παρασύρει προς τα κάτω.

Σας μιλάω περισσότερο από ό,τι στη γυναίκα μου. Οι αριθμοί δεν είναι καλοί. Χάσαμε 11 παιχνίδια, είναι πολλά. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν και εφόσον μου δίνουν την ευκαιρία να δουλέψω, θα δουλέψω», κατέληξε ο Πελάδο.