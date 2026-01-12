Ο 16χρονος Ανδρέας Πιερή από την ακαδημίας της Αγίας Νάπας πρόκειται να ενταχθεί στη Βαλένθια.

Μία ιστορική μεταγραφή για το κυπριακό ποδόσφαιρο ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, καθώς ο 16χρονος Ανδρέας Πιερή μετακομίζει από την ακαδημία της Αγίας Νάπας στη Βαλένθια. Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, ο νεαρός μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών με την ισπανική ομάδα, σε μία συμφωνία που θα είναι ιστορική για τα κυπριακά δεδομένα.

Ο Πιερή πριν αποφασίσει να πει το «ναι» στις Νυχτερίδες, είχε στο τραπέζι προτάσεις από ιταλικές, γερμανικές αλλά και ελληνικές ομάδες, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε απορρίψει πρόσκληση της Γιουβέντους για δοκιμαστικά. Γεννημένος το 2010, ο ίδιος έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Κύπρου συμπληρώνοντας 24 συμμετοχές με την Κ16.

Ο Ανδρέας Πιερή μαζί με την οικογένειά του βρίσκονται ήδη στην Ισπανία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία θα αποτελέσει ένα ορόσημο για το κυπριακό αναπτυξιακό ποδόσφαιρο.