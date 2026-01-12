Ανδρέας Πιερή: Κλείνει στη Βαλένθια ο 16χρονος Κύπριος με ιστορικό deal
Μία ιστορική μεταγραφή για το κυπριακό ποδόσφαιρο ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, καθώς ο 16χρονος Ανδρέας Πιερή μετακομίζει από την ακαδημία της Αγίας Νάπας στη Βαλένθια. Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, ο νεαρός μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών με την ισπανική ομάδα, σε μία συμφωνία που θα είναι ιστορική για τα κυπριακά δεδομένα.
Ο Πιερή πριν αποφασίσει να πει το «ναι» στις Νυχτερίδες, είχε στο τραπέζι προτάσεις από ιταλικές, γερμανικές αλλά και ελληνικές ομάδες, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε απορρίψει πρόσκληση της Γιουβέντους για δοκιμαστικά. Γεννημένος το 2010, ο ίδιος έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Κύπρου συμπληρώνοντας 24 συμμετοχές με την Κ16.
Ο Ανδρέας Πιερή μαζί με την οικογένειά του βρίσκονται ήδη στην Ισπανία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία θα αποτελέσει ένα ορόσημο για το κυπριακό αναπτυξιακό ποδόσφαιρο.
Valencia set to sign highly-regarded teenage midfielder Andreas Pieri from Cypriot side Ayia Napa.— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 11, 2026
Deal to be completed this week after Pieri turns 16 on Tuesday. 2.5-year contract already agreed.
Understand Pieri had interest from Italian, German and Greek clubs but was sold… pic.twitter.com/ieEIFTXmMl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.