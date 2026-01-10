Η Οσασούνα αντιμετώπισε εκτός έδρας την Τζιρόνα, με την Κάνια, τη σκυλίτσα των Καταλανών, να υποδέχεται τους φιλοξενούμενους.

Πόσες ομάδες ξέρετε να έχουν το επίσημο σκυλάκι τους; Σίγουρα όχι πολλές, αλλά η Τζιρόνα έχει τη χαρά να είναι μία από αυτές. Στις τάξεις των Καταλανών, συναντάμε την Κάνια, ένα golden retriever το οποίο από το 2022 και μετά, κλέβει τις καρδιές όλων εντός και εκτός συλλόγου.

Το συμπαθέστατο τετράποδο είναι εκπαιδευμένο για να παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδρύματα και χρειάζονται ψυχική υποστήριξη, με την Κάνια να έχει βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους.

Πριν τη σέντρα του σαββατιάτικου αγώνα με την Οσασούνα για τη La Liga δε, το επτά ετών λαμπραντόρ είχε την τιμητική του στο Μοντιλίβι, με μέλη των φιλοξενούμενων να παίζουν μαζί της και να περνούν εποικοδομητικό χρόνο με ένα πλάσμα το οποίο, σύμφωνα και με όσα γράφονται στη σελίδα του κλαμπ, φέρνει με την παρουσία της ψυχολογική υποστήριξη χαρά όπου πηγαίνει.