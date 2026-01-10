Ο Ζεράρ Πικέ είχε ένα ιδιαίτερο αίτημα από τους πολίτες της Ανδόρας, ενόψει του αγώνα της ομάδας με την Λεονέσα.

Ο Ζεράρ Πικέ, σαν άλλος πρωθυπουργός, απηύθυνε ένα μικρό «διάγγελμα» προς τους πολίτες της Ανδόρας, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που επικρατεί στο κρατίδιο γειτονικά της Ισπανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην διεθνής αμυντικός, ο οποίος αγόρασε την ομάδα της Ανδόρας το 2018 και τώρα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου, ζήτησε από όλους τους κατοίκους της χώρας να φέρουν φτυάρια και να τον βοηθήσουν να αφαιρέσει το χιόνι από το γήπεδο.

Ο σκοπός πίσω από αυτό το παράξενο αίτημα του πάλαι ποτέ παίκτη της Μπαρτσελόνα, είναι να καθαριστεί το στάδιο από τα χιόνια και να αφαιρεθεί ο πάγος το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να είναι ο αγωνιστικός χώρος σε πλήρη ετοιμότητα για τον αγώνα εναντίον της Λεονέσα, που είναι προγραμματισμένος για σήμερα το απόγευμα (10/01, 17:15) στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής της LaLiga 2.

«Παίζουμε σήμερα! Ελάτε όλοι με ένα φτυάρι, πρέπει να καθαρίσουμε το χιόνι! 28 εκατοστά χιόνι, πάμε Ανδόρα, μπορούμε!», ήταν τα λόγια του 38χρόνου πλέον επιχειρηματία.

⚠️ Des del @fcandorra volem jugar 𝐀𝐕𝐔𝐈 l’#AndorraCultural



🪏 Per això animem a tota la gent d’Andorra a venir a donar-nos un cop de mà portant 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 per treure la neu de l’Estadi pic.twitter.com/2stDnuisyw — FC Andorra (@fcandorra) January 10, 2026

Πράγματι το διάγγελμα αυτό του Πικέ φαίνεται ότι εκτιμήθηκε από τους φιλάθλους της Ανδόρας, οι οποίοι, όπως φαίνεται από σχετικό βίντεο που ανήρτησε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώθηκαν με φτυάρια μπροστά από το γήπεδο και βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο του να αφαιρεθεί το χιόνι από το στάδιο.

🔛 Treballem per aconseguir que el terreny de joc arribi en les millors condicions possibles a l’hora del partit #AndorraCultural pic.twitter.com/4VKD6d0GYh — FC Andorra (@fcandorra) January 10, 2026

Εν τέλει όπως όλα δείχνουν, χάρη στην τεράστια συμμετοχή των οπαδών, ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά, απλά με καθυστέρηση δύο ωρών (19:30 ώρα Ελλάδας, 18:30 τοπική ώρα), έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.