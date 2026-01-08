Δημοσίευμα της As, αναφέρει πως οι Σεβιγιάνοι δεν έχουν καμία πρόθεση να αντικαταστήσουν τον Αργεντίνο, καθώς πιστεύουν πως μπορεί να «γυρίσει» την κατάσταση.

Η πορεία του Ματίας Αλμέιδα στην Ανδαλουσία μόνο στρωμένη με ροδοπέταλα δεν είναι, καθώς η Σεβίλλη διανύει μέχρι ώρας μια «μέτρια» αγωνιστική περίοδο.

Με 10 ήττες σε 18 παιχνίδια La Liga και έχοντας πλέον τεθεί νοκ-άουτ από το Κόπα Ντελ Ρέι, το σύνολο του Αργεντίνου κόουτς βρίσκεται στην 11η θέση της ισπανικής λίγκας και κοιτάζει το... μέλλον με πολλά ερωτηματικά.

Όσον αφορά πιθανή ενίσχυση, αυτή είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο του Πελάδο. Ωστόσο, όπως αναφέρει η As, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, δεν τίθεται θέμα περί απόλυσης του Αργεντίνου.

Υπάρχει πλήρης στήριξη και πίστη στο πρόσωπο του άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ, πως παρά τις δυσκολίες, θα καταφέρει να...γυρίσει την κατάσταση στην Ανδαλουσία. Η Σεβίλλη υποδέχεται το βράδυ της Δευτέρας (12/1) την Θέλτα και ήδη ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως «τελικός».