Παίκτης της Χετάφε έγινε αλλαγή στην αλλαγή και ξέσπασε σε κλάματα (vid)
Μια άκρως συγκινητική στιγμή είχαμε στο φινάλε του αγώνα στο Βαγιέκας το βράδυ της Παρασκευής (2/1), μετά την ισοπαλία (1-1) της Ράγιο με τη Χετάφε.
Στο πρώτο παιχνίδι του 2026 για τη La Liga, ο Άλεξ Σανκρίς έγινε άθελά του (;) πρωταγωνιστής, όχι όμως με την καλύτερη έννοια, καθώς η εικόνα του να βάζει τα κλάματα στο τέλος της αναμέτρησης έγινε viral.
Ο 28χρονος εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 58ο λεπτό στη θέση του Χουάν Ινγκλέσιας, όμως 24 λεπτά μετά (82΄) δεν πίστευε σε αυτό που έβλεπε και άκουγε. Ο Χοσέ Μπορδαλάς αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, βάζοντας στην θέση του τον Μεστάνσα.
Αφού κάθισε στον πάγκο για τα τελευταία λεπτά, ο Σανκρίς συντετριμμένος ξέσπασε σε λυγμούς μετά το τριπλό σφύριγμα της λήξης.
«Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνεις ως προπονητής... το φάουλ προκλήθηκε από τον παίκτη που μπήκε στη θέση του. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται», είπε ο τεχνικός της Χετάφε μετά το τέλος.
Una de las imágenes del día es esta de Álex Sancris; salió en el 58', le cambiaron en el 81' y se marchó llorando de Vallecas.— Álvaro Ramos (@AlvaroRamos00) January 2, 2026
Son cosas del fútbol y no es tu culpa Álex, a seguir trabajando que llegarán más oportunidades. 💪🏼💙 pic.twitter.com/X8PBuG4hhM
