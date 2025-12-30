Δώρα, υπογραφές και πολλά χαμόγελα μοίρασαν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και οι συμπαίκτες του σε εκατό παιδιά που επισκέφθηκαν το προπονητικό κέντρο της Σεβίλλης.

Ημέρα που μερικοί μικροί οπαδοί της Σεβίλλης θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή ήταν η σημερινή (30/12), αφού εκατό τυχερά παιδιά βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα. Εκεί τους περίμεναν διάφορες εκπλήξεις που τους γέμισαν χαμόγελα και φυσικά... δώρα αυτές τις γιορτινές ημέρες.

Οι μικροί Σεβιγιάνοι βρέθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση της ομάδας και, βεβαίως, να γνωρίσουν τα είδωλά τους! Μεταξύ αυτών και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που... πολιορκήθηκε για ένα ζευγάρι γάντια. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν χάλασε φυσικά το χατίρι των παιδιών, μοιράζοντας γάντια σε όσο περισσότερα μπορούσε.

Το αποκορύφωμα ήταν η παρουσία δύο θρύλων της Σεβίλλης που έκαναν ακόμη πιο... γεμάτη την ημέρα των παιδιών. Ιβάν Ράκιτιτς και Χεσούς Νάβας έδωσαν το ηχηρό «παρών» δίνοντας τις φανέλες τους με τις υπογραφές όλων των παικτών της ομάδας. Η ομάδα του Αλμέιδα βρίσκεται στην 10η θέση της La Liga με 20 βαθμούς και ετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο της Λεβάντε την ερχόμενη Κυριακή (4/1, 15:00).