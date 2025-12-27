Βαλένθια: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών μετά από ναυάγιο στην Ινδονησία

Βαλένθια: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών μετά από ναυάγιο στην Ινδονησία

Άρτεμις Κλεφτάκη
valencia

bet365

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με τον τραγικό θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β, και τριών παιδιών του μετά από ατύχημα με σκάφος.

Οι διακοπές του προπονητή της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β μετατράπηκαν σε οικογενειακή τραγωδία και βύθισαν στο πένθος έναν ολόκληρο σύλλογο. Τον χειρότερο δυνατό επίλογο είχε η υπόθεση του Φερνάντο Μαρτίν, ο οποίος βρισκόταν τις τελευταίες ώρες μεταξύ των αγνοουμένων μετά από ναυάγιο, ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας.

Δυστυχώς, όπως ενημέρωση μέσω ανακοίνωσή της η Βαλένθια, ο Μαρτίν βρέθηκε νεκρός μαζί με τρία από τα τέσσερα παιδιά του... Ο Μαρτίν βρισκόταν στην Ινδονησία για διακοπές, μαζί με την οικογένειά του.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο, στα ανατολικά της χώρας χθες (26/12). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τοπικά Μέσα, οι Αρχές της Ινδονησίας συνεχίζουν τις έρευνες για ακόμη τέσσερις Ισπανούς τουρίστες που αγνοούνται.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς!
image

Όπως αναφέρουν οι πηγές, το σκάφος υπέστη κάποιου είδους μηχανική βλάβη και ανετράπη το βράδυ της Παρασκευής, πιθανό λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. Η μικρότερη κόρη του Μαρτίν και η σύζυγός του κατάφεραν να διασωθούν.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα