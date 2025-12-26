Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησε... χειμερινή ενίσχυση ο Αλόνσο, ανένδοτη η διοίκηση
Σε καμία περίπτωση η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα ήθελε να μείνει ξανά εκτός… θρόνου στο ισπανικό πρωτάθλημα. Και για να επιστρέψει στην κορυφή, ο Τσάμπι Αλόνσο αισθάνεται πως η ομάδα του θα έπρεπε να έχει περισσότερο ποιοτικό βάθος. Όχι όμως και η διοίκησή της.
Σύμφωνα με τα ισπανικά media, ο προπονητής των Μερένγκες ζήτησε τη μεταγραφή τουλάχιστον ενός μέσου στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο. Ωστόσο η στάση του συλλόγου τον Ιανουάριο όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι σαφής και δεν αλλάζει. Πιστεύει πως τον Ιανουάριο δεν υπάρχουν καλοί διαθέσιμοι παίκτες και αν υπάρχουν, τότε είναι υπερβολικά ακριβοί.
Πέρα από αυτό πάντως η διοίκηση της Ρεάλ θεωρεί πως το ρόστερ της ομάδας είναι υπερπλήρες και κάλλιστα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει όχι απλά το πρωτάθλημα αλλά και όλους τους τίτλους. Ακόμη κι αν η απόδοσή της το τελευταίο διάστημα δεν μαρτυρά κάτι τέτοιο…
Πάντως, αυτή η πεποίθηση του club δείχνει ξεκάθαρα και την πίεση που υπάρχει για τον Τσάμπι Αλόνσο. Στους Μερένγκες άλλωστε ακόμα οι μεταβατικές σεζόν έχουν υψηλότατες απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα η Ρεάλ βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
