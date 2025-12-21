Η Ρεάλ Μπέτις θέλησε να δείξει την στήριξη της στον Άιτορ Ρουιμπάλ για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε, με μία πολύ έξυπνη αφίσα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο αμυντικός της Ρεάλ Μπέτις, Άιτορ Ρουιμπάλ, δέχτηκε ομοφοβική επίθεση από οπαδό της Ράγιο Βαγιεκάνο, την ώρα που εκείνος έκανε τις δηλώσεις του στη μικτή ζώνη μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα ο οπαδός της Ράγιο είπε στον Καταλανό «Πήγαινε να βάψεις τα νύχια σου» με τον ίδιο να του απαντάει, «Άντε από εδώ ομοφοβικέ» και στην συνέχεια να εξηγεί πως «Δεν είναι κάτι, συμβαίνει συνέχεια, σε όλα τα παιχνίδια. Δεν δίνω σημασία».

Το στιγμιότυπο αυτό έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral, με μεγάλη μερίδα του φίλαθλου κόσμου να στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και να καταδικάζει αυτό το χυδαίο εκφραστικό επεισόδιο.

Θέση στο περιστατικό αυτό πήρε και η ίδια η ομάδα του παίκτη, η οποία θέλοντας να δείξει την στήριξη της, τον έβαλε στο εξώφυλλο της αφίσας για τον επερχόμενο αγώνα της Κυριακής (21/12) απέναντι στην Χετάφε, στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της La Liga.

Αναλυτικότερα, στην φωτογραφία ο Ρουιμπάλ εμφανίζεται με τα νύχια του βαμμένα πράσινα, άσπρα και μαύρα (τα χρώματα της ομάδας), φέροντας το σύνθημα «Η Ημέρα της Μπέτις». Μία μικρή, αλλά συμβολική κίνηση και μία απαραίτητη απάντηση σε τέτοιου είδους σχόλια που δυστυχώς ακούγονται ολοένα και περισσότερο στα γήπεδα ανα τον κόσμο.