Βλαχοδήμος: «Η δουλειά του Μπαπέ είναι να βάζει γκολ, η δική μου να μην τα δέχομαι»

Λίγο πριν το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης 20/12, 22:00) , ο Βλαχοδήμος τόνισε ότι η ομάδα θα μπει συγκεντρωμένη, έτοιμη να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα.

Στη Σεβίλλη, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει ξαναβρεί τον εαυτό του όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στην «AS» λίγο πριν το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης .

«Από την πρώτη μέρα νιώσαμε ότι η Σεβίλλη μπορεί να γίνει σπίτι μας», είπε ο ίδιος για την οικογένεια του και τη ζωή στην πόλη. Στον σύλλογο νιώθει ξανά σημαντικός: «Νιώθω καλά που έχω ξανά λεπτά συμμετοχής και μπορώ να δείξω ότι είμαι τερματοφύλακας. Θέλω να δίνω το 100% κάθε μέρα, στις προπονήσεις και στα παιχνίδια.»

Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Προβλήματα με την εγγραφή του και η μάχη για τη θέση απέναντι στον Νίλαντ θα μπορούσαν να τον αποθαρρύνουν: «Όμως γνώριζα τους ανθρώπους που με έφεραν εδώ και την ποιότητά τους. Έπρεπε να κερδίσω τη θέση μ

Για το ότι σε μόλις πέντε παιχνίδια έχει γίνει... ίδαλμα για τους οπαδούς ανέφερε: «Είναι ωραίο να βλέπεις ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη δουλειά σου ως τερματοφύλακας. Φυσικά, αυτό χαροποιεί. Αλλά όπως είπα, είμαι εδώ για να δίνω καθημερινά τον καλύτερό μου εαυτό. Ο στόχος μου είναι να κρατάμε το μηδέν στην εστία και κάθε εβδομάδα είναι μια νέα πρόκληση. Παίζουμε ως ομάδα δεν είναι μόνο ένας παίκτης. Όταν κρατάμε την εστία ανέπαφη, συνήθως κερδίζουμε.»

Για το ρεκόρ που πλησιάζει να σπάσει ο Μπαπέ με 59 γκολ σε μία χρονιά σχολίασε: «Η δουλειά μου είναι να μην δεχόμαστε γκολ. Αυτό είναι το ίδιο σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο ή από το αν σπάει ρεκόρ.»

Με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο παιχνίδι, η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/12, 22:00) στο Σαντιάγο Μπερναμπέου δεν τον τρομάζει: «Το να παίξεις στο Σαντιάγο Μπερναμπέου είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, να αποφύγουμε λάθη και να κάνουμε καλό παιχνίδι για να πάρουμε κάτι θετικό ξέρουμε την ποιότητα της Ρεάλ και τη δυσκολία, αλλά θα μπούμε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να δούμε τι θα πει το σκορ στο τέλος»

Ο 31χρονος Έλληνας επίσης αποθέωσε τον Βέλγο κίπερ της Βασιλίσσας: «Ο Κουρτουά είναι σπουδαίος τερματοφύλακας. Τον παρακολουθούσα από τη Μπενφίκα. Έχει αποδείξει ότι είναι κορυφαίος σε κάθε διοργάνωση.»

Κλείνοντας έστειλε τις ευχές του για το 2026: «Υγεία για την οικογένεια, για τους συμπαίκτες και για μένα. Και να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια, για να χαρούμε τον κόσμο μας.»

