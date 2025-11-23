«Το περιβάλλον του Βινίσιους διαψεύδει τις φήμες περί νέου συμβολαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Πάρα τους ισχυρισμούς της Ρεάλ Μαδρίτης, το περιβάλλον του Βινίσιους αρνείται τις φήμες περί συζητήσεων ανανέωσης του συμβολαίου του Βραζιλιάνου επιθετικού

Το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει γίνει θέμα συζήτησης εντός του συλλόγου, με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τις φήμες περί ανανέωσης ή μη αυτού να «φουντώνουν».

Από την πλευρά της η «βασίλισσα» εκπέμπει μήνυμα «απόλυτης ηρεμίας» και σύμφωνα με πηγές μέσα από τον σύλλογο, είναι βέβαιη ότι ο παίκτης θέλει να παραμείνει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία ανανέωσης.

Τόσο η διοίκηση όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, θεωρούν τον Βινίσιους «παίκτη-κλειδί» και θεμελιώδες μέρος του πρότζεκτ τους και πασχίζουν να φροντίσουν για τη συνέχιση της παρουσίας του στο «Μπερναμπέου».

Ωστόσο, από τη μεριά του Βραζιλιάνου ακούγονται κάποια πράματα πολύ διαφορετικά. Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Cope» και ο δημοσιογράφος Μιγκέλ Άνχελ Ντίαζ, δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση από τον περασμένο Ιούλιο και μάλιστα η διαδικασία ανανέωσης και αναπροσαρμογής του συμβολαίου του έχει ανασταλεί εντελώς και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση για την επίτευξη συμφωνίας, αφήνοντας τα πάντα στον «αέρα» μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ντίαζ πρόσθεσε ακόμη ότι από την οπτική γωνία του παίκτη, η κατάσταση «δεν φαίνεται τόσο ρόδινη όσο φαίνεται να την παρουσιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπήρξαν συνομιλίες πριν από το καλοκαίρι στις οποίες ο Βινίσιους «δεν αποδέχτηκε την οικονομική προσφορά που υπέβαλε ο σύλλογος, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στις διαπραγματεύσεις».

Με το συμβόλαιό του να λήγει το 2027, το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να είναι κρίσιμο ως προς την επίλυση της κατάστασης. Εάν ο 25χρόνος επιθετικός δεν αποδεχτεί την προσφορά ανανέωσης που θα του προσφέρει ο σύλλογος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε «κινήσεις που θα αποτρέψουν τον κίνδυνο ο παίκτης να εισέλθει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την πιθανότητα να αποχωρήσει ελεύθερος».