«Κάνε μια γραμμή και πήγαινε για προπόνηση»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση πρώην παίκτη της La Liga για το πώς τα έχασε όλα σε ένα βράδυ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μαγιόρκα και της Γρανάδας αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του τη μάχη που έδωσε με τα ναρκωτικά, τα οποία του στοίχισαν τη καριέρα του.

Η ισπανική συνδρομητική πλατφόρμα Movistar+ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Χαμένο Όνειρο», στο οποίο ο πρώην ποδοσφαιριστής Ντάνι Μπενίτεθ μιλάει για τον προσωπικό του «γολγοθά» και την περιπέτεια που πέρασε με τα ναρκωτικά (βρέθηκε θετικός το 2014 και τιμωρήθηκε με διετή αποκλεισμό) όταν έπαιζε για τη Γρανάδα στην πρώτη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου.

«Ο Ντάνι Μπενίτεθ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Το ταλέντο και ο χαρακτήρας του στο γήπεδο τον έκαναν έναν αξιοθαύμαστο παίκτη, ένα είδωλο στα μάτια των οπαδών της Γρανάδα. Είχε τα πάντα για να πετύχει, αλλά η καριέρα του διακόπηκε απότομα από υπερβολές που τον οδήγησαν στο μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Σε έναν έλεγχο ντόπινγκ μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη. Ένα επεισόδιο που άλλαξε τη ζωή του και τον οδήγησε να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες. Αυτή είναι η ιστορία ενός ποδοσφαιριστή που τα είχε όλα και τα έχασε μέσα σε μια στιγμή... και που κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του για να ξεκινήσει από την αρχή», αυτά είναι τα πρώτα λόγια του αφηγητή της Movistar στο ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα για τον Ισπανό μεσοεπιθετικού.

Ο Ντάνι Μπενίτεθ εξομολογήθηκε στο «The Lost Dream» ότι, αφού βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη: «Ήμουν σπίτι και δεν ήθελα να βγω έξω. Άρχισα να υποτροπιάζω, κατανάλωνα τα πάντα: ναρκωτικά, ποτό, περνούσα πολύ χρόνο έξω... Κατέστρεφα ό,τι άγγιζα. Είχα παιδιά και δεν ήμουν εκεί γι' αυτά. Ήμουν έτσι για περίπου επτά μήνες. Επτά μήνες που η σκέψη της αυτοκτονίας περνούσε από το μυαλό μου κάθε μέρα. Έφτασε ένα σημείο καμπής που είπα "Ή θα τα τελειώσω όλα... ή θα κάνω μια ριζική αλλαγή"».

«Ήθελα να πω την ιστορία μου, ώστε οι άνθρωποι να μάθουν από κάποιον που τα είχε όλα, αλλά εξαιτίας ενός λάθους, εξαιτίας μιας ηλίθιας πράξης, τα έχασε όλα. Ήταν Παρασκευή βράδυ, έκανα ένα πάρτι στο σπίτι, που συνεχίστηκε μέχρι αργά. Την επόμενη μέρα είχα προπόνηση και δεν ξέρω αν ήταν 7 ή 8 το πρωί, και ήμουν πολύ μεθυσμένος. Κάποιος μου είπε, "κάνε μια γραμμή, θα σε ξυπνήσει, και θα μπορείς να πας στην προπόνηση". Κατέβασα μια γραμμή κοκαΐνης και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, ένα λάθος που θα κουβαλάω πάντα μαζί μου. Δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ πριν ναρκωτικά. Έκανα παρέα με τους λάθος ανθρώπους. Ήταν περίεργο», συμπλήρωσε ο πρώην άσος της Μαγιόρκα.

Τέλος, ο Μπενίτεθ μίλησε ακόμη για τη νέα του ζωή και το πόσο δύσκολο ήταν να καταφέρει να ορθοποδήσει και να βρει ξανά τον χαμένο του εαυτό .

«Αυτό το λάθος μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Τώρα δουλεύω όλη μέρα. Δεν χρειάζομαι πολυτέλειες. Ζω με τα απολύτως απαραίτητα. Η ζωή μου ήταν ένας συνεχής ανεμοστρόβιλος. Το άτομο που είμαι τώρα δεν θα κοίταζε καν τον παλιό Ντάνι. Δεν θα σπαταλούσα τον χρόνο μου δίνοντας συμβουλές σε κάποιον που ξέρω ότι δεν θα ακούσει. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά τα κατάφερα. Ήθελα απλώς να πω την ιστορία μου, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μάθουν από κάποιον που είχε τα πάντα, αλλά εξαιτίας ενός λάθους, μιας ηλίθιας πράξης, τα έχασε όλα, βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ και έπρεπε να ξανα χτίσει τη ζωή του από το μηδέν».