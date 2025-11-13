Επίθεση με αυγά δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, κατά την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του.

Μπορεί ο Λουίς Ρουμπιάλες να δηλώνει αθώος για το μη συναινετικό φιλί στην Τζένι Ερμόσο, ωστόσο η κοινή γνώμη στην Ισπανία -και όχι μόνο- δείχνει με κάθε τρόπο την αποστροφή της προς τον πρώην πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας.

Έτσι έγινε και κατά την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Σκοτώνοντας τον Ρουμπιάλες» το βράδυ της Πέμπτης (13/11), καθώς ο Ρουμπιάλες δέχθηκε επίθεση με αυγά κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης. Ο δράστης πέταξε τα αυγά προς το μέρος του Ρουμπιάλες, ο οποίος δεν αντέδρασε και πολύ ψύχραιμα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και κατευθύνθηκε απειλητικά προς το μέρος του άντρα, προτού παρέμβει η ασφάλεια και τον συγκρατήσει απομακρύνοντας παράλληλα τον δράστη από τον χώρο.

Θυμίζουμε ότι η ενέργεια του Ρουμπιάλες άνοιξε τεράστιο σκάνδαλο στην Ισπανία πίσω στο 2023, με τον πρώην πρόεδρο να παραιτείται από τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο του 2023. Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Ρουμπιάλες, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 10.800 ευρώ, ενώ επίσης λάβει τριετή ποινή αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο.

💥 AGREDEN A RUBIALES en la PRESENTACIÓN de su LIBRO.



🥚 Le han LANZADO HUEVOS mientras presentaba 'Matar a Rubiales'.



📹 vía EFE pic.twitter.com/xyaRvG1z67 November 13, 2025

Ο ίδιος μίλησε στη «Marca» πριν την παρουσίαση του βιβλίου του υποστηρίζοντας ότι «δεν θέλω να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, απλά επιθυμώ να μπορώ να εργάζομαι ήσυχα στην Ισπανία».