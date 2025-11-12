Τσάβι: «Την τελευταία μου σεζόν στη Μπαρτσελόνα έριξα τον πήχη και δεν κερδίσαμε τίποτα»

Αυτοκριτική για την τελευταία του σεζόν στη Μπαρτσελόνα έκανε ο Τσάβι, ο οποίος παραδέχθηκε τα λάθη που τον οδήγησαν στην έξοδο από το κλαμπ.

Η εποχή Τσάβι στη Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις που προοδευτικά όλο και αυξάνονταν, με αποκορύφωμα τη σεζόν 2022/2023 όταν ο θρύλος των Καταλανών κατάφερε να τους οδηγήσει για πρώτη φορά στην κατάκτηση της La Liga μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Παρόλα αυτά η σεζόν που ακολούθησε δεν συνδυάστηκε με παρόμοια αποτελέσματα. Το επίπεδο της Μπαρτσελόνα έπεσε, με αποτέλεσμα στο τέλος να μείνει χωρίς τίτλους και ο Τσάβι χωρίς δουλειά... Καιρό μετά την απομάκρυνσή του από τους Μπλαουγκράνα, ο Ισπανός έκανε την αυτοκριτική για τους λόγους που τον οδήγησαν μακριά από το κλαμπ και τις ευθύνες που τον βαραίνουν.

«Ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα στη Μπαρτσελόνα με μεγάλες προσδοκίες — τόσο για τους παίκτες όσο και για τον σύλλογο. Η ομάδα προερχόταν από μια εποχή όπου δεν υπήρχαν πολλές απαιτήσεις», αλλά, όπως παραδέχεται, «το λάθος μου ήταν ότι διατήρησα αυτά τα υψηλά στάνταρ μόνο για έναν χρόνο — από τη στιγμή που έφτασα μέχρι τη στιγμή που κερδίσαμε τη La Liga και το Super Cup Ισπανίας.

Αργότερα, κατάφερα να κάνω αυτοκριτική και είπα στον εαυτό μου: “Διάολε, τι μου συνέβη;''. Είχα χαμηλώσει αυτά τα υψηλά στάνταρ και οι παίκτες δεν είχαν πλέον την ίδια νοοτροπία, τον ίδιο σεβασμό, την ίδια προσπάθεια. Τα στάνταρ συνέχισαν να πέφτουν, μέχρι που, την τελευταία μου σεζόν, δεν κερδίσαμε τίποτα. Έμαθα όμως πολλά από αυτό. Έπρεπε να κάνω την αυτοκριτική μου» τόνισε σε μια διάσκεψη του ESOC University